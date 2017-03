Thanh niên chết cháy ở huyện Châu Thành là do tự thiêu

Trước đó, ngày 24-2, tại chùa Phước Long (xã Tân Nhuận Đông) xảy ra vụ tự thiêu. Nạn nhân là Nguyễn Chí Hiếu (quê xã Phú Cường, huyện Tam Nông, Đồng Tháp - tu học ở chùa Phước Long với pháp danh Thích Phước Thuận) đã tử vong ngay sau đó.

Qua điều tra, công an xác định Hiếu đến chùa Phước Long tu học từ năm 2008. Ngày 23-2, Hiếu mua 5 lít xăng mang về cất trong chùa, đến hôm sau thì xảy ra việc tự thiêu. Công an phát hiện tại phòng của Hiếu có bức thư để lại với nội dung: “Ra đi trong thời gian này con thật có lỗi. Nhưng sư phụ ơi con đã nguyện từ lâu rồi. Xin thầy đừng vì con mà tuyệt vọng. Phước Thuận”. Công an xác định Nguyễn Chí Hiếu tự thiêu là hoàn toàn tự nguyện, thể hiện ý chí muốn chấm dứt sự sống, không có sự kích động của các đối tượng xấu, không có dấu hiệu của tội phạm.

GIA TUỆ