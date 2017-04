Thêm một đường dây mua bán phụ nữ qua Malaysia bị khám phá

Chiều ngày 28-11, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với C14 Bộ Công an và PC14 Công an TP.HCM bắt quả ba người có hành vi môi giới đưa gái Việt Nam sang Malaysia bán dâm.

Từ lời khai của đối tượng, cơ quan công an bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Ngọc Yến (53 tuổi, ngụ ấp Thanh Phước, xã Thanh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) là đối tượng đầu vụ. Tại chỗ trọ của bà Yến ở TP.HCM, công an đã giải thoát bảy cô gái đang chờ làm thủ tục xuất ngoại. Qua khám xét, công an thu giữ nhiều giấy tờ, hộ chiếu, giấy chứng nhận độc thân, hồ sơ xuất nhập cảnh. Theo thông tin ban đầu, bà Yến cùng đồng bọn đã tổ chức, lôi kéo nhiều cô gái ở các tỉnh Đồng Nai, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ, Tây Ninh... ra nước ngoài. Mỗi lần bán trót lọt một cô gái, bà Yến hưởng lợi 1.000 USD. AN BÌNH



