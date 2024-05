Danh tính 6 công nhân tử vong trong vụ nổ bình hơi ở Đồng Nai 01/05/2024 13:13

Liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty gỗ Bình Minh (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu), trưa 1-5, Công an tỉnh đã có báo cáo nhanh về vụ việc.

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 1-5, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của Công an huyện Vĩnh Cửu về vụ tai nạn lao động nổ bình hơi xảy ra tại Công ty gỗ Bình Minh do F.Y., quốc tịch Trung Quốc là giám đốc.

Những công nhân bị thương đưa bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu. Ảnh: VH.

Hậu quả, làm chết 6 người và bị thương 5 người là công nhân của công ty gồm:

1. Lò Văn Lòn (37 tuổi) quê xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

2. Lương Văn Hùng (32 tuổi) quê xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

3. Trần Văn Nguyễn (38 tuổi) quê xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

4. Trần Văn Cường (39 tuổi) quê xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

5. XIE ZHENLONG (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

6. Sơn Ngọc Thúy, (33 tuổi) quê xã Lâm Tân, huyện Lâm Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: VH.

Trưa cùng ngày, trong số 5 bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất có 3 trường hợp đã được mổ và chuyển phòng mổ để mổ gồm: Đỗ Xuân Thanh (34 tuổi) bị đa chấn thương toàn thân, Liễu Văn Tân (33 tuổi) bị vết thương phức tạp vùng bụng mạn sườn phải, vết thương gan, theo dõi dị vật ổ bụng; Dương Văn Tùng (41 tuổi) bị vết thương phức tạp vùng đầu, theo dõi chấn thương bụng kín.

Còn 2 trường hợp đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại khoa Cấp cứu là Hoàng Văn Kính (46 tuổi) bị vết thương phức tạp vùng vai, liệt đám rối thần kinh cánh tay, vết thương đầu; Lê Văn Beo (27) bị gãy hở xương cánh tay, vết thương đầu, chấn thương thận.

Cận cảnh khu vực nổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Vĩnh Cửu khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và phong tỏa hiện trường.

Hiện Công an tỉnh đang phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.