Vụ lật tàu: Có thể đề nghị Bộ Công an vào cuộc

Chiều ngày 24-5, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết với sự nỗ lực của hàng trăm nhân viên đường sắt và sự giúp đỡ của địa phương, lúc 13 giờ 45 phút, tàu qua khu gian Khoa Trường - Trường Lâm, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) đã chính thức thông tuyến với vận tốc 5km/h, dự kiến trả tốc độ khu gian vào ngày mai.



Vụ lật tàu nghiêm trọng khiến hai nhân viên ngành đường sắt tử vong

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết vụ lật tàu tại vị trí trên làm anh Nguyễn Thế Hùng, lái tàu và anh Nguyễn Xuân Đệ, phụ lái tử vong. Ngoài ra, 10 người (3 nhân viên đường sắt, 6 hành khách và một lái xe tải) bị thương. Về tài sản, đầu máy 927 bị đổ và 6 toa xe bị trật bánh khỏi đường sắt, ô tô bị hư hỏng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngành đường sắt khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng của địa phương điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường để giải quyết, khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ngành cũng đã hỏi thăm các nạn nhân, trước mắt, trợ cấp tử tuất và hỗ trợ gia đình lái tàu và phụ lái, mỗi gia đình trên 30 triệu đồng .

Để đảm bảo an toàn hành khách, hàng hóa, Tổng công ty ĐSVN thực hiện việc chuyển tải 9 chuyến tàu với 2.816 hành khách qua khu đoạn xảy ra tai nạn an toàn. Đồng thời bãi bỏ 1 số tàu xuất phát ngày 24-5tại Vinh và Đồng Hới.

Cùng ngày, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng có thư cảm ơn UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các cơ quan chức năng, nhân dân địa phương trong việc cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Đặc biệt là sự trợ giúp kịp thời của hành khách trên tàu SE19, góp phần giảm thiểu các thiệt hại.

Cũng trong ngày, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có công điện khắc phục vụ tai nạn trên.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, báo cáo Bộ Công an và đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ hỗ trợ (nếu cần thiết).

Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh hóa chỉ đạo Công an địa phương có đường sắt đi qua tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt đặc biệt là hành vi phá hoại các công trình bảo vệ an toàn đường sắt để mở đường ngang trái phép qua đường sắt…