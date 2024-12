Chuyển hồ sơ vụ nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 86-02D đến nhiều tỉnh, thành xử lý 04/12/2024 10:38

(PLO)- Do hành vi phạm tội của một số cá nhân có liên quan được thực hiện tại một số tỉnh, thành nên Công an tỉnh Bình Thuận đã chuyển hồ sơ đến một số tỉnh thành để xử lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 86-02D (xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa chuyển hồ sơ các phương tiện (được làm khống hồ sơ thiết kế để đăng kiểm) đến công an một số tỉnh, thành để xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận tống đạt lệnh khám xét Trung tâm đăng kiểm 86-02D.

Quá trình điều tra xác định trong thời gian từ năm 2021 đến 2022, có 104 phương tiện vận tải đã tự ý cải tạo phương tiện nhưng không qua các đơn vị thi công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Ngoài 2 phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 86-02D là Nguyễn Đình Nhựt và Huỳnh Tấn Tài bị bắt giam về tội nhận hối lộ, việc lập hồ sơ khống còn liên quan đến một số cá nhân ở Đắk Lắk. Do hành vi phạm tội của những người này đều thực hiện tại Đắk Lắk nên Công an tỉnh Bình Thuận đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra, xử lý theo quy định.

Đối với hành vi lập khống hồ sơ cải tạo của Công ty TNHH thiết kế cải tạo xe cơ giới Gia Phạm, do những vi phạm của công ty này xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk và đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, điều tra. Do đó, Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan đến Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đối với hành vi lập khống hồ sơ thiết kế, cải tạo xảy ra tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật ô tô Tiên Phong và Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật ô tô An Bình (Hà Nội): Do những vi phạm của các cá nhân tại 2 Công ty này đã được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, điều tra. Do đó, Công an Bình Thuận chuyển toàn hồ sơ có liên quan đến các công ty trên đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ.

Cảnh sát phong tỏa Trung tâm đăng kiểm 86-02D để khám xét.

Liên quan đến hành vi phạm tội của những người tại Cục Đăng kiểm Việt Nam đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, điều tra nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã chuyển toàn hồ sơ có liên quan đến Cục Đăng kiểm Việt Nam đến Công an TPHCM để điều tra, làm rõ.

Ngoài 104 phương tiện được lập khống hồ sơ tại Trung tâm 86-02D như trên, còn có 5 hồ sơ cải tạo khác có dấu hiệu làm khống do Công ty TNHH dịch vụ thiết kế kỹ thuật ô tô Đức Thịnh (Hà Nội) thực hiện. Quá trình điều tra xác định không phải do những người tại Trung tâm 86-02D thực hiện.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cũng khởi tố vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-01V thuộc phường Vân Cơ, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và điều tra các hành vi tại Công ty Đức Thịnh. Do đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã chuyển toàn bộ 5 hồ sơ liên quan này cho Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ…