Thu hồi 11 giấy phép xe tập lái cải tạo ở Bình Thuận 26/11/2024 17:59

Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định thu hồi giấy phép tập lái đối với 11 xe tập lái, vì cải tạo không đúng quy định nhưng được Trung tâm Đăng kiểm 86-02D cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận công bố quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm 86-02D.

Theo đó, thu hồi 7 giấy phép xe tập lái đã cấp cho Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Bình Thuận; thu hồi 4 Giấy phép xe tập lái đã cấp cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Quyết Thắng.

Lý do thu hồi là do 2 Trung tâm dạy lái nói trên có công văn đề nghị và 2 Trung tâm này có trách nhiệm nộp lại các giấy phép xe tập lái nêu trên về Sở GTVT tỉnh Bình Thuận. Các giấy phép xe tập lái bị thu hồi nói trên sẽ không còn giá trị sử dụng.

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị phục vụ công tác quản lý phương tiện vận tải cải tạo không đúng quy định hiện đang lưu thông.

Theo đó, ngày 7-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án; khởi tố 3 bị can đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 86-02D (xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam).

Công an Bình Thuận phong tỏa, khám xét Trung tâm đăng kiểm.

Quá trình điều tra xác định trong thời gian từ 2021 đến 2022, có 104 phương tiện vận tải đã tự ý cải tạo phương tiện nhưng không qua các đơn vị thi công được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Những người liên quan đã đưa tiền cho đăng kiểm viên thuộc Trung tâm Đăng kiểm 86-02D làm khống hồ sơ thiết kế, cải tạo đủ điều kiện để Trung tâm Đăng kiểm 86-02D cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nhận thấy việc các phương tiện được cải tạo không đúng quy chuẩn, quy định khi lưu thông có khả năng phát sinh tai nạn do yếu tố kỹ thuật.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận chuyển thông tin 104 phương tiện đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở GTVT tỉnh Bình Thuận căn cứ theo các quy định pháp luật để xem xét kiểm tra tính an toàn của phương tiện. Đồng thời, xem xét việc thu hồi các giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo; yêu cầu thực hiện việc cải tạo phương tiện theo đúng quy trình, quy định pháp luật.

Được biết, 104 phương tiện cải tạo không đúng quy chuẩn, quy định mang biển số của nhiều tỉnh, thành trên cả nước như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng… Trong đó, nhiều xe đã đăng ký đổi biển số mới.