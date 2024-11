Xe tải cháy rụi trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết 26/11/2024 11:42

Ngày 26-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe tải trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đêm 25-11.

Hiện trường vụ xe tải cháy rụi trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên tại Km155 + 600 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, xe tải biển số Phú Yên 78H - 017.36 lưu thông hướng Đồng Nai - Ninh Thuận thì bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa được xác định xuất phát từ phần cabin xe và lái xe đã kịp thoát thân. Vị trí xe bị cháy nằm ngay trên làn chạy chính, sát hộ lan của cao tốc.

Đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 6, Cục CSGT đặt cảnh báo, điều tiết giao thông xuống nút giao Chợ Lầu ra Quốc lộ 1.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 25-11 tại km 29+600 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, thuộc địa phận xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe tải chạy cùng chiều hướng Bình Thuận - TP.HCM.

Cụ thể, xe tải 92C-246.04 do lái xe Trần Tuấn C (55 tuổi) ngụ Biên Hòa, Đồng Nai điều khiển đã tông vào đuôi xe đầu kéo biển số Khánh Hòa 79C-154.88 do lái xe Võ Văn T (43 tuổi, ngụ Tiền Giang) điều khiển. Hậu quả lái xe Trần Tuấn C tử vong.