Vụ xả súng ở Cần Thơ: có thể nghi phạm có ý định tự tử cùng người yêu

Liên quan đến vụ xả súng kinh hoàng tại Cần Thơ, thông tin cụ thể với báo chí ngay sau khi khống chế, bắt giữ nghi phạm Tống Hoàng Phúc, phía Công an TP Cần Thơ xác nhận Phúc là chiến sĩ nghĩa vụ, trực thuộc sự quản lý của PC65 Công an TP Cần Thơ và đang làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu tại Đài phát sóng VN2 – Cờ Đỏ.

Từ khi khống chế và trói nhân viên nhà nghỉ cho đến khi tháo băng đạn và buông súng đầu hàng Phúc bắn trên 30 phát đạn. “Phúc bắn vu vơ không mục đích nhằm vào ai và mỗi lần đưa ra yêu sách như yêu cầu đưa người yêu cũ đến, kêu cho xe ô tô, đưa cha mẹ đến… đều bắn để nhằm đạt mục đích của yêu sách”, Đại tá Nguyễn Minh Kha, Giám đốc Công an TP Cần Thơ nói.



Nền đất đầy phát đạn do Phúc bắn

Theo Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, việc Phúc khống chế, trói nhân viên nhà nghỉ lại nhằm mục đích che giấu hành vi mang súng chứ không muốn hành hạ hay gây hại nhân viên này. Sau những lần đưa ra yêu sách không thành công, Phúc nói nếu đưa cha mẹ đến sẽ buông súng đầu hàng. Khoảng 6 giờ 40 phút, khi cha mẹ Phúc đến hiện trường, lên sân thượng nơi Phúc đang cố thủ cùng khẩu AK47 thì Phúc tháo băng đạn khỏi súng và đầu hàng. Lực lượng đặc nhiệm của Công an TP Cần Thơ ập vào khống chế và di lý Phúc về trụ sở Công an quận Ô Môn để làm rõ vụ việc.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 15-4, Phúc lợi dụng đơn vị vắng người nên lấy một khẫu AK cùng 3 băng đạn bỏ vào túi xách rồi đi từ Cờ Đỏ ra Ô Môn và đến nhà nghỉ 555, QL91 thuê phòng nghỉ. Phúc hẹn chị G gặp mặt nhưng đến 2 giờ sáng chị G vẫn chưa đến, Phúc đói bụng nên gọi nhân viên mang đồ ăn. Sau đó, vì bị phát hiện mang súng trong người, Phúc đã bắt trói nhân viên nhà nghỉ rồi nổ súng để đưa ra yêu sách như đã thông tin.



Nhà nghỉ 555 , nơi xảy ra vụ việc rạng sáng nay

Đại tá Trần Ngọc Hạnh kể lại, lực lượng công an theo phương án tác chiến đã có mặt khống chế các khu vực ra vào; đồng thời di chuyển những người có mặt tại nhà nghỉ ra khu vực an toàn. Công an khống chế toàn bộ ngôi nhà từ tầng 1 đến tầng 5 và cho cắt thang máy. “Phúc nói chuyện trực tiếp với tôi và cho biết sẽ không gây hại cho bất cứ ai. Anh ta chỉ cần đưa người yêu đến để đi khỏi nhà nghỉ”, đại tá Kha nói.

Được biết Phúc là con duy nhất trong gia đình, đi nghĩa vụ trong lực lượng công an khoảng hai năm và quá trình công tác hoàn toàn không xảy ra mâu thuẫn nào với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đôi lúc Phúc có chút mặc cảm với anh em. Thời gian gần đây chuyện tình cảm giữa Phúc với chị V.T.C.G gặp trục trặc, Phúc muốn hàn gắn nhưng chị G không đồng ý. “Có thể do chuyện tình cảm nên Phúc nảy sinh ý định tìm G để tự sát. Ở đây không có mục đích gì khác ngoài chuyện tình cảm”, đại tá Kha khẳng định.

Trong khi công an Cần Thơ tiếp tục làm rõ vụ việc, ông Nguyễn Trung Nhân – Giám đốc Sở TT&TT Cần Thơ cho biết đầu giờ chiều nay Sở sẽ phối hợp cùng Công an TP ra thông cáo báo chí về vụ việc để rộng đường dư luận.

GIA TUỆ