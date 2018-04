Đất nền quận 9 bỗng ‘sốt’ nhất TP.HCM

Mua bán nhà đất “ngoại thành” sôi động Trong ba tháng đầu năm 2018, số vụ mua bán, chuyển nhượng đất nền ở ngoại thành tăng vọt. Cụ thể, huyện Củ Chi dẫn đầu TP.HCM với 13.866 hồ sơ nhà đất được chuyển nhượng, mua bán; quận 9 đứng thứ hai với 7.000 hồ sơ; tiếp đến là huyện Bình Chánh với 6.174 hồ sơ; quận 12 có 5.358 hồ sơ; huyện Hóc Môn 3.357 hồ sơ và quận 2 có 2.704 hồ sơ. (Theo số liệu từ chi nhánh VPĐKĐĐ các quận, huyện) Giá đất còn tăng nữa

Trong bán kính 15-20 km tính từ trung tâm TP thì quận 9 đang có giá đất cao nhất. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi hạ tầng khu vực này đang phát triển mạnh mẽ. Tôi cho rằng giá đất quận 9 sẽ còn tăng thêm 50% nữa so với hiện nay thì mới dừng lại. Các giá đất trong cùng bán kính thuộc Long An, Bình Dương sẽ còn tăng gấp đôi hiện nay. Hiện tượng “bong bóng” chỉ bắt đầu khi giá đất vượt quá ngưỡng 50% so với hiện nay. Đến lúc đó các nhà đầu tư sẽ ồ ạt bán ra để thu hồi vốn khiến giá BĐS giảm tầm 30%. Tuy nhiên, mức giá đó vẫn cao hơn so với hiện tại, cho nên thời điểm này chắc chắn vẫn sẽ có nhiều nhà đầu tư mua vào rất nhiều. Ông ĐỖ HOÀNG DƯƠNG,

Tổng Giám đốc Công ty CP Gia Gia Phú