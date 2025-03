Nhiều tín hiệu lạc quan của thị trường bất động sản 29/03/2025 13:02

Theo Hội Môi giới bất động sản (VARS) Việt Nam, nguồn cung bất động sản đang trên đà phục hồi, tăng trưởng tích cực. Dữ liệu nghiên cứu của VARS cho thấy trong năm 2024, thị trường ghi nhận khoảng 65,376 sản phẩm chào bán mới, gấp khoảng 3 lần so với năm 2023.

Nguồn cung bất động sản đang tăng

Nguồn cung bất động sản nhà ở năm 2025 dự kiến cũng sẽ phục hồi trên diện rộng với mức tăng khoảng 10% so với năm 2024.

Trong trung hạn, nguồn cung nhà ở sẽ tiếp tục xu hướng tăng, từ các dự án bất động sản được tháo gỡ khó khăn trong thời gian qua và được cấp phép mới, bao gồm cả các dự án nhà ở xã hội.

Dự kiến nguồn cung bất động sản năm 2025 tăng khoảng 10%. Ảnh: MINH TRÚC

Cụ thể, theo thống kê của Bộ Xây dựng trong năm 2024, đã có 210 dự án bất động sản được tháo gỡ, tái triển khai trở lại. Số lượng dự án được cấp phép mới trong năm 2024 cũng tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước và sẽ tiếp tục xu hướng tăng.

Trong thời gian tới, việc các bộ luật mới liên quan đến nhà ở, đất đai và kinh doanh bất động sản được triển khai, cùng với kế hoạch sáp nhập các tỉnh, thành, sẽ hạn chế các bất cập, tồn tại, hỗ trợ giảm bớt nhiều thủ tục, pháp lý thực hiện dự án.

Tỉ lệ hấp thụ trong năm 2025 dự kiến sẽ vẫn duy trì ở mức trên 70% do mức giá tại một số khu vực, phân khúc đã tăng cao và tăng nhanh. Đồng thời, giá bất động sản được dự báo còn tăng trong bối cảnh áp lực lạm phát cận kề.

Lạc quan từ thông tin sáp nhập tỉnh, thành

Cập nhật quan điểm về cơ hội của thị trường bất động sản sau sáp nhập tỉnh thành, ông Steven Woo - Công ty CP chứng khoán VnDirect cho rằng trong những năm gần đây, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh quá trình đổi mới và cải cách hành chính nhằm xây dựng một bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành không phải là vấn đề mới trên thế giới. Nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Pháp và Đan Mạch... đều đã thành công với chính sách này.

Ông Steven Woo nhận định việc sáp nhập tỉnh sẽ đem lại tác động tích cực cho thị trường bất động sản về dài hạn nhưng cũng đối mặt những thách thức và tác động ngắn hạn.

Trong ngắn hạn, thị trường xảy ra tình trạng đầu cơ lướt sóng và sốt giá ảo do tâm lý FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ). Cụ thể, mức độ quan tâm tìm kiếm bất động sản tăng đáng kể tại một số khu vực như huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) tăng 41%, Thuận An (Bình Dương) tăng 26%, và thành phố Dĩ An (Bình Dương) tăng 23%.

Chuyên gia của VnDirect cũng chỉ ra rằng sáp nhập tỉnh giúp mở rộng diện tích của tỉnh sau sáp nhập, qua đó dễ dàng quy hoạch các dự án hạ tầng giao thông, đường vành đai, mạng lưới metro TOD, đường cao tốc và hạ tầng công như bệnh viện, trường học.

Khi hạ tầng giao thông công cộng được cải thiện giúp giãn dân cư và thúc đẩy nguồn cung nhà ở tại các khu vực sau sáp nhập. Bên cạnh đó, quỹ đất tăng sau sáp nhập cũng giúp Chính phủ dễ dàng quy hoạch và triển khai các dự án nhà ở xã hội hơn.

Do đó về lâu dài, ông Steven Woo cho rằng mặc dù giá nhà tại các khu vực được sáp nhập sẽ tăng dần để tiệm cận với khu vực trung tâm thành phố từ nền thấp nhưng nguồn cung dồi dào sẽ làm giảm giá bán sơ cấp.