TP.HCM sẽ dừng hoạt động nhà trọ vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy 27/03/2025 15:26

(PLO)- Sau ngày 30-3, chung cư mini, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ không hoàn thành các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ phải dừng hoạt động.

Ngày 24-6-2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 19 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, Chỉ thị số 19 có nội dung yêu cầu sau ngày 30-3-2025, chung cư mini, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ không hoàn thành thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC sẽ phải dừng hoạt động.

Sau ngày 30-3, chung cư mini, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ không hoàn thành thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ phải dừng hoạt động. Ảnh: NC

Còn 5.155 cơ sở nhà trọ, nhà cho thuê vi phạm PCCC

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH TP.HCM, trước khi Chỉ thị số 19 có hiệu lực, Công an TP.HCM đã tiến kiểm tra hơn 60.400 cơ sở, lực lượng chức năng, ghi nhận hơn 15.700 cơ sở còn tồn tại vi phạm về PCCC. Trong đó, hơn 13.900 cơ sở là loại hình nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, 930 cơ sở là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao.

Các vi phạm phổ biến gồm chưa đảm bảo lối thoát nạn, trang bị thiếu các phương tiện, hệ thống PCCC; hệ thống điện câu mắc chưa đảm bảo an toàn, quá tải sử dụng điện trong thời gian cao điểm, người dân sinh sống bên trong nhà trọ chưa được tuyên truyền, trang bị đầy đủ kiến thức PCCC…

Từ khi Chỉ thị 19 có hiệu lực, Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát, tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở còn tồn tại vi phạm về PCCC khẩn trương khắc phục.

Đến nay, số lượng cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu PCCC đã giảm 61,5% so với thời gian trước khi Chỉ thị 19 được ban hành, còn 5.155 cơ sở chưa đáp ứng. Trong đó, có 4.737 nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê và 418 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Tổ công tác thuộc PC07 phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế tại quận 1. Ảnh: NT

"Công an TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các đơn vị Công an tiếp tục bám sát địa bàn, cơ sở, theo dõi, đôn đốc hướng dẫn chủ nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao thực hiện khắc phục ngay các tồn tại vi phạm, dứt điểm hoàn thành trong thời gian sớm nhất, không chờ đến ngày 30-3-2025. Sau thời gian trên, nếu không đảm bảo an toàn PCCC phải dừng hoạt động"- thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH TP.HCM nêu rõ.

Các cơ sở cho thuê trang bị thiết bị PCCC

Theo ghi nhận ở nhiều quận, huyện tại TP.HCM, nhiều cơ sở kinh doanh, cho thuê nhà trọ đã trang bị các thiết bị PCCC, đồng thời một số nơi có tồn tại vi phạm cũng đã có giải pháp khắc phục.

Bà Nguyễn Thị Thu (chủ hộ cho thuê nhà trọ tại quận Tân Bình), cho hay khi cơ quan chức năng thông báo về việc nhà cho thuê phải thực hiện PCCC, gia đình bà đã trang bị ngay bình chữa cháy để đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Cạnh đó, các cơ sở xung quanh cũng đã thực hiện gắn thiết bị báo cháy ngay trước nhà.

"Nghe thông tin vài ngày nữa sẽ dừng hoạt động với những nhà cho thuê không đảm bảo PCCC chúng tôi cũng rất lo ngại. Khu chúng tôi là một cụm cho thuê quanh chợ để kinh doanh, vì vậy chúng tôi đã trang bị ngay thiết bị như bình xịt, chuông báo cháy. Tất cả những yêu cầu về PCCC mà chính quyền thông báo chúng tôi thực hiện ngay. Trước đây nếu có sai thì bị phạt, còn bây giờ dừng luôn hoạt động thì rất phiền phức"- bà Thu chia sẻ.

Tương tự, bà Lê Thị Đào (chủ cơ sở cho thuê nhà tại quận Tân Phú) cho biết gia đình cũng cho thuê nhà để làm công ty. Khi địa phương tuyên truyền liên tục về việc đảm bảo PCCC, lo ngại sẽ phải dừng hoạt động nên bà đã tuân thủ hướng dẫn để đảm bảo không xảy ra cháy nổ.

"Nhà tôi để trống đã hơn hai năm mới dám cho thuê lại. Trước đây cũng có nhiều người tới hỏi thuê nhưng toàn những trường hợp đông người vào ở hoặc thuê để sản xuất nguy cơ xảy ra cháy nổ cao nên tôi chưa cho thuê. Đến nay, khi ký hợp đồng cho thuê nhà, tôi yêu cầu người thuê cam kết đảm bảo PCCC, không phát sinh thêm người ở để đảm bảo an toàn về cháy nổ"- bà Đào nói.