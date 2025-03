Phòng cháy chữa cháy tại chợ: Chủ động để không 'mất bò mới lo làm chuồng' 22/03/2025 05:33

Đêm 17-3, lửa bùng phát tại dãy ki-ốt kinh doanh đồ nhựa, vật phẩm và hàng gia dụng ở chợ Thanh Đa.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định không có thiệt hại về người nhưng khiến 7 ki-ốt bị cháy, diện tích khoảng 63/4.166 m2, chưa ước tính được thiệt hại bằng tiền.

Trước thông tin trên, nhiều bạn đọc, tiểu thương bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ cháy nổ tại những nơi có mật độ dân cư và hàng hóa cao, như các khu chợ truyền thống.

Chủ động phòng cháy chữa cháy là tự bảo vệ mình

Bạn đọc Lyminh…@gmail.com bày tỏ lo ngại về nguy cơ cháy nổ tại các khu chợ trong mùa nắng nóng: “Thời tiết oi bức, không khí tại các chợ trở nên khô nóng, làm tăng nguy cơ cháy nổ. Những yếu tố như hệ thống điện cũ, vật liệu dễ cháy như nhựa, giấy, vải, nệm càng tiềm ẩn rủi ro. Đặc biệt, nắng nóng kéo dài có thể khiến các vật liệu này dễ bắt lửa hơn. Nếu hệ thống điện trong các ki-ốt không được bảo trì tốt, nguy cơ chập điện do quá tải hoặc hỏng hóc rất dễ xảy ra. Ngoài ra, việc sử dụng nhiều thiết bị điện làm mát trong thời tiết nóng bức cũng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ".

Các tiểu thương và người dân tại chợ An Sương, quận 12 tập huấn và diễn tập PCCC nhằm trang bị kiến thức và thao tác cơ bản về PCCC.

Chị Trần Thuận, ngụ quận 12, cho biết chị thường xuyên đi chợ truyền thống, sau vụ cháy tại chợ Thanh Đa, chị thật sự rất lo lắng.

"Tôi mong các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hơn về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), không chỉ ở các chợ lớn mà còn tại chợ truyền thống. Đồng thời, các tiểu thương cũng không được lơ là trong công tác PCCC, cần chủ động nâng cao ý thức phòng cháy để bảo vệ tài sản và tính mạng.

Tại chợ An Sương, quận 12, nơi tôi thường xuyên đi chợ, tôi nhận thấy Ban Quản lý rất chú trọng đến công tác PCCC, kiểm tra thường xuyên, có thể nói là hàng tuần. Nhờ vậy, các tiểu thương nâng cao nhận thức và chủ động hơn trong việc phòng ngừa nguy cơ cháy nổ. Tôi hy vọng các khu chợ khác cũng sẽ thực hiện tốt công tác này để đảm bảo an toàn cho mọi người" - chị Thuận nói.

Các tiểu thương và người dân tại chợ Hóc Môn, huyện Hóc Môn tập huấn và diễn tập PCCC nhằm trang bị kiến thức và thao tác cơ bản về PCCC.

Tiểu thương - tuyến đầu trong phòng cháy chữa cháy

Bà Lâm Thụy An, Phó Trưởng Ban Quản lý chợ An Sương, quận 12, TP.HCM, cho biết để chủ động trong công tác PCCC, Ban Quản lý chợ An Sương, đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho tiểu thương và người dân.

"Chúng tôi định kỳ mỗi tháng một lần tự kiểm tra hệ thống báo cháy, hàng năm tổ chức diễn tập PCCC cho các tiểu thương. Hệ thống điện được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên để hạn chế nguy cơ chập cháy. Đồng thời, hàng hóa được bố trí gọn gàng, lối thoát hiểm luôn đảm bảo thông thoáng. Các phương tiện PCCC được trang bị đầy đủ, kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ nhằm duy trì trạng thái hoạt động tốt.

Công an quận 12 tổ chức các lớp tập huấn và diễn tập cho nhân viên Ban Quản lý, tiểu thương và người lao động tại chợ nhằm trang bị kiến thức và thao tác cơ bản về PCCC.

Cán bộ, công nhân viên trong chợ đều tuân thủ nghiêm các quy định về PCCC, thường xuyên được nhắc nhở nâng cao ý thức và cập nhật các quy định pháp luật liên quan. Đội PCCC cơ sở liên tục kiểm tra, nhắc nhở tiểu thương về an toàn cháy nổ, kịp thời báo cáo các nguy cơ tiềm ẩn để có biện pháp xử lý phù hợp" - bà An cho hay.

Ngoài sự chủ động từ Ban Quản lý chợ, tiểu thương cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác PCCC. Bà An nhấn mạnh: "Tiểu thương là lực lượng đông đảo nhất và cũng là những người có mặt đầu tiên khi xảy ra sự cố cháy nổ. Do đó, Ban Quản lý chợ thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PCCC để tiểu thương nắm vững kiến thức cơ bản, biết cách vận hành hệ thống chữa cháy tại chợ, kịp thời xử lý tình huống, hạn chế thiệt hại về người và tài sản".

Bên cạnh đó, công tác PCCC tại chợ An Sương còn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ lực lượng chức năng.

“Hàng năm, chúng tôi đều đặn tham gia các lớp tập huấn và diễn tập cho nhân viên Ban Quản lý, tiểu thương và người lao động tại chợ Công an quận 12 tổ chức nhằm trang bị kiến thức và thao tác cơ bản về PCCC” - bà An cho biết.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Quản lý chợ, tiểu thương và cơ quan chức năng, công tác PCCC tại chợ An Sương nói riêng và các chợ truyền thống nói chung sẽ được tăng cường, giảm thiểu tối đa nguy cơ xảy ra cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người dân và hoạt động kinh doanh.