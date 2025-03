‘Hé lộ’ cặp hồ bơi vô cực trên tầng 40 The Gió Riverside 26/03/2025 09:00

Cặp bơi “Bình Minh” và “Hoàng Hôn” là hai trong nhiều tiện ích nổi bật, góp phần đưa dự án The Gió Riverside vinh dự nhận được giải thưởng Best Lifestyle Development tại Giải thưởng Bất động sản Vietnam PropertyGuru lần thứ 8.

Đưa tiện ích khách sạn 5 sao vào dự án

Theo chủ đầu tư An Gia, mô hình hồ bơi vô cực được xem là “thiết kế của thời đại”, phá vỡ các giới hạn về tầm nhìn, mở ra cảnh quan khoáng đạt và đem lại cảm giác thư giãn tuyệt đối. Điều này lý giải vì sao, tiện ích này luôn là một phần không thể tách rời trong các khách sạn hay khu nghỉ dưỡng cao cấp trên thế giới.

Phối cảnh hồ bơi Hoàng Hôn vô cực trên tầng 40.

Với The Gió Riverside, An Gia đã “mạnh tay” đưa tiện ích này lên một tầm cao mới bằng việc trang bị đồng thời 2 hồ bơi vô cực trên tầng 40 - tầng cao nhất của dự án với độ cao khoảng 140m, gồm hồ bơi Bình Minh vô cực Sunrise Infinity Pool và hồ bơi Hoàng Hôn vô cực Sunset Infinity Pool.

Tại đây, cư dân The Gió Riverside không chỉ được trải nghiệm không gian thư giãn sang trọng, mới lạ bên sông mà còn có cơ hội khám phá tọa độ check-in “triệu view” có một không hai ngay tại không gian sống.

Nếu như Sunrise Infinity Pool là nơi để cư dân khởi động ngày mới đầy năng lượng với tầm nhìn “panorama”, ôm trọn khung cảnh bình minh trên sông Đồng Nai và sông Ngọc; thì Sunset Infinity Pool là nơi để cư dân tái tạo năng lượng sau một ngày dài, ngắm nghía ánh hoàng hôn buông hay chiêm ngưỡng bức tranh thành phố về đêm.

Cặp hồ bơi có thiết kế như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ trên cao, hứa hẹn sẽ là điểm đến thư giãn hay check-in “sang chảnh” cho những thành viên trong gia đình, bạn bè sum họp mỗi dịp cuối tuần.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, cặp hồ bơi vô cực trên tầng thượng The Gió Riverside là hai trong số nhiều tiện ích nổi bật của dự án. Các tiện ích này có chất lượng tương đương các khách sạn 5 sao, không chỉ giúp gia tăng trải nghiệm cho cư dân mà còn góp phần khẳng định giá trị và tiêu chuẩn sống khác biệt của dự án.

“Sở hữu vị trí ven sông hiếm có, liền kề ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, The Gió Riverside có quy mô 2 tòa tháp cao 40 tầng. Tại đây, cư dân vừa được thụ hưởng không gian sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên cùng tầm nhìn sông nước thoáng đãng, vừa được trải nghiệm đầy đủ các tiện ích, dịch vụ cao cấp mà dự án mang lại”, đại diện An Gia nhấn mạnh

Tổ hợp tiện ích Live - Work - Learn - Play

Ngoài cặp hồ bơi vô cực trên độ cao 140m, chủ đầu tư An Gia cũng “mạnh tay” trang bị chuỗi 68 tiện ích cao cấp theo mô hình “Live - Work - Learn - Play”, đáp ứng mọi nhu cầu sống, làm việc, học tập, giải trí của các gia đình trẻ.

Phối cảnh khu vui chơi nước trẻ em trên tầng 40.

Nổi bật là khu vui chơi nước trẻ em rộng khoảng 500m2 được bố trí trên tầng 40 của dự án. Tiện ích này được thiết kế như một công viên nước thu nhỏ, không chỉ giúp trẻ được thỏa sức vận động, trải nghiệm trong không gian độc đáo trên cao mà còn tạo cơ hội cho các bé tạm rời xa các thiết bị công nghệ để tận hưởng một tuổi thơ trọn vẹn.

Các tiện ích như khu vui chơi trẻ em trong nhà và ngoài trời, sân đa năng, đường đua cua-rơ nhí, vườn tuổi thơ, thư viện… cũng góp phần hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, tạo nên một môi trường lý tưởng, nuôi dưỡng thế hệ tương lai.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng mang đến cho các bậc phụ huynh nhiều tiện ích cao cấp gồm khu tập golf putting trên không, vườn thiền trên không, vườn BBQ chân mây, trung tâm gym - yoga, sky bar… nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu và gia tăng trải nghiệm sống.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside.

“The Gió Riverside là dự án trọng điểm, được An Gia đặt nhiều tâm huyết trong việc kiến tạo một dự án cao cấp tại vị trí ven sông đầy tiềm năng, cùng các tiện ích dịch vụ hiện đại, pháp lý hoàn chỉnh. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường thiếu hụt nguồn cung bất động sản ven sông, The Gió Riverside không chỉ tiếp tục phát huy những giá trị khác biệt của thương hiệu An Gia mà còn hứa hẹn kiến tạo nên một “làn gió” mới, một phong cách sống mới dành cho những người trẻ tại khu Đông TP.HCM”, đại diện An Gia nhận định.

Nằm ngay tâm điểm kết nối Xa lộ Hà Nội và đường Vành Đai 3, The Gió Riverside sở hữu vị trí chiến lược liền kề nút giao Tân Vạn. Xung quanh dự án tập hợp nhiều công trình tiện ích như bến xe Miền Đông mới, Aeon Mall Biên Hòa, làng Đại học Thủ Đức, khu du lịch Suối Tiên, Sơn Tiên, sân Golf Thủ Đức…

