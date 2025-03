TP.HCM phê duyệt dự án lấn biển Cần Giờ, tổng mức đầu tư hơn 64 ngàn tỉ đồng 21/03/2025 19:07

UBND TP.HCM vừa có quyết định phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng hạng mục lấn biển thuộc dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Dự án Đầu tư xây dựng hạng mục lấn biển thuộc dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ sẽ thực hiện đến năm 2031. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Mục tiêu của dự án là xây dựng Khu đô thị lấn biển Cần Giờ trở thành khu đô thị du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, hội thảo, hội nghị, đô thị thông minh; dịch vụ công nghệ cao, nhà ở, dịch vụ, khách sạn... Dự án được thực hiện từ nay đến năm 2031.

Hạng mục lấn biển có diện tích là 1.357,12 ha. Tổng mức đầu tư hơn 64 ngàn tỉ đồng.

Địa điểm xây dựng tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Phạm vi xây dựng hạng mục lấn biển được tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm.

Chủ đầu tư của dự án là Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ và các đơn vị tư vấn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác về nội dung và các số liệu trong hồ sơ trình thẩm định; tiếp thu ý kiến của các Sở ngành có liên quan để thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định.

Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đảm bảo quyền sử dụng hợp pháp, sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật đối với địa điểm thực hiện dự án đã đăng ký. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đúng các quy định trên, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện khảo sát xây dựng (địa chất, địa hình, thủy văn....) theo đúng quy định để phục vụ triển khai thiết kế chi tiết đảm bảo giải pháp thiết kế hợp lý nhất, tiết kiệm, tránh lãng phí và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh đó là tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế, lựa chọn phương án thiết kế phù hợp đảm bảo kết cấu an toàn về mặt kỹ thuật, tiết kiệm, hiệu quả về mặt kinh tế; kết nối đồng bộ với các công trình, dự án có liên quan. Xây dựng các phương án tổ chức thi công, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, bảo vệ môi trường. Tổ chức thiết kế, thiết kế xây dựng dự án sau thiết kế cơ sở, thẩm tra cần có bảng tính kiểm toán độc lập, làm cơ sở đánh giá tính chính xác của các kết quả thiết kế đảm bảo tính hợp lý, an toàn chịu lực, tiết kiệm, hiệu quả kinh tế kỹ thuật.

Kết cấu các hạng mục công trình, các giải pháp kỹ thuật được phép thay đổi ở các bước thiết kế sau theo hướng nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả của dự án và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định nhưng không làm thay đổi mục tiêu, tuân thủ các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng. Ngoài ra, kết cấu chi tiết các hạng mục công trình cần đảm bảo tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ và quy định khác có liên quan (nếu có).

Sở TN&MT có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện dự án đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường; các công trình thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai hiện hữu; công trình bảo vệ bờ, công trình phòng chống thiên tai hình thành trong tương lai.