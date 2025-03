TP.HCM trình 10 dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích đất trồng lúa 26/03/2025 09:32

Theo tờ trình, có chín dự án chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích đất trồng lúa đăng ký mới với tổng diện tích đất trồng lúa là 17,27 ha.

UBND TP.HCM trình HĐND TP 10 dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích đất trồng lúa. Ảnh minh họa: NGUYỄN TIẾN

Có một dự án chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích đất trồng lúa đã được thông qua theo danh mục tại các Nghị quyết của HĐND TP nhưng đã quá thời hạn hai năm, nay tiếp tục thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích đất trồng lúa là 1,36 ha.

Theo đó, quận 12 có một dự án là dự án chung cư Đạt Gia nằm ở phường Thới An; huyện Bình Chánh có năm dự án bao gồm dự án xây dựng trụ sở UBND xã Đa Phước, dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Lộc A, dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Lộc B, dự án Xây dựng trường THCS Vĩnh Lộc B (giai đoạn 1), dự án xây dựng trường mẫu giáo Hoa Phượng; huyện Hóc Môn có một dự án là dự án xây dựng trường THCS Thới Tam Thôn 1; TP Thủ Đức có ba dự án là dự án khu nhà ở kết hợp thương mại - dịch vụ văn phòng cao tầng, dự án xây dựng Vành đai 2 TP đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp, dự án xây dựng Vành đai 2 TP đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng.

"Qua rà soát nhận thấy các dự án trên đã đầy đủ pháp lý để triển khai thực hiện trong năm 2025 như chủ trương đầu tư dự án, quyết định về giao kế hoạch năm 2025, có phương án tầng đất mặt đối với dự án chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa"- tờ trình của UBND TP nêu rõ.

Sau khi được HĐND TP thông qua, UBND TP sẽ chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở rà soát các dự án có chủ trương đầu tư và được giao kế hoạch vốn thực hiện đảm bảo tính khả thi, UBND TP căn cứ Điều 46 Nghị định số 102 của Chính Phủ và Quyết định số 12 của UBND TP, trình HĐND TP thông qua danh mục các dự án trên, làm cơ sở để thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.