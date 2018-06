Tranh cãi mua ô tô phải mở tài khoản ngân hàng

Công an TP Hà Nội từng đề xuất Năm 2016, ông Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã đề xuất có quy định buộc các chủ ô tô mở tài khoản NH nhằm phục vụ cho việc xử phạt vi phạm giao thông. Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, việc mở tài khoản sẽ tạo thuận lợi cho quá trình xử lý vi phạm giao thông. Qua đó người bán xe sẽ bắt buộc người mua xe phải sang tên cũng như sang tài khoản, vì nếu không làm sẽ bị trừ vào tài khoản của mình. Đại tá Hải nói: “Cứ trừ vào tài khoản. Tôi tin chắc ý thức của lái xe cao hơn rất nhiều. Việc này đã áp dụng rất nhiều ở các nước, với người sở hữu ô tô thì có 10-20 triệu đồng trong tài khoản không phải là quá khó khăn”.