Phát hiện thêm vi phạm ở Mường Thanh Sơn Trà

Ngày 20-8, ông Huỳnh Cự, Phó chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, đã có báo cáo gửi UBND TP Đà Nẵng xin ý kiến việc phát hiện thêm vi phạm của Công trình tổ hợp khách sạn Mường Thanh và Căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà.

Theo ông Cự, dự kiến ngày 20/8 sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ các sai phạm từ tầng 2 đến tầng 5 của công trình. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại dự án thì ngoài các sai phạm trên chủ đầu tư đã xây dựng một số hạng mục công trình chung cư không đúng với giấy phép xây dựng 235 ngày 17-2-2016 do Sở Xây dựng TP cấp.



Khu khách sạn của Mường Thanh. Ảnh: HOÀI AN.

Cụ thể, tầng 25 vị trí trục A-B giao với trục 1-10, theo nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp thì tại vị trí này bố trí 5 phòng, nhưng thực tế chủ đầu tư chỉ bố trí 1 phòng lớn và 2 cửa ra vào. Mặc dù công trình đã tô trét bên ngoài nhưng bên trong chưa tô trét và chưa láng nền.



Tại tầng 35, theo giấy phép xây dựng trục D-H giao với trục 2-8 là phòng lánh nạn, nhưng thực tế chủ đầu tư đã xây dựng 8 phòng ở, đã hoàn thiện và đã đưa vào sử dụng.

Trong khi đó ở tầng kỹ thuật (tầng 41) theo nội dung giấy phép xây dựng thì diện tích xây dựng là 313 m2, nhưng thực tế chủ đầu tư đã mở rộng toàn bộ khu vực này với diện tích xây dựng là 4.393 m2 và đã bố trí 26 phòng ở, công trình xây dựng đã hoàn thiện và đã đưa vào sử dụng.

Ở Tầng mái (tầng 42), theo nội dung giấy phép xây dựng thì diện tích xây dựng là 313m2, nhưng chủ đầu tư đã mở rộng toàn bộ với diện tích 4.393 m2 và bố trí 26 phòng ở, công trình xây dựng đã hoàn thiện và đã đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, trên mặt bằng tầng mái cơi nới, mở rộng chủ đầu tư xây dựng thêm 2 tầng tại vị trí trục 2-7 giao với trục B-K (gồm 1 tầng kỹ thuật và 1 tầng mái) với diện tích khoảng 313 m2.

Trước báo cáo trên, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo giao UBND quận Ngũ Hành Sơn chủ trì phối hợp với các sở ngành tiếp tục xử lý nghiêm đối với các sai phạm của công trình.

Thống nhất dời thời điểm (trước đó Đà Nẵng chỉ đạo cưỡng chế vào ngày 20-8) thực hiện việc cưỡng chế các công trình sai phạm từ tầng 2 đến tầng 5 để bổ sung, hoàn thiện phương án xử lý toàn bộ sai phạm được phát hiện tại công trình.

Ông Tuấn cũng giao Công an TP, Cảnh sát PCCC chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương, xử lý nghiêm các nội dung liên quan đến việc chấp hành an ninh trật tự, PCCC tại công trình.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Duẩn - đại diện cho Ban quản lý dự án Mường Thanh tại Đà Nẵng, cho biết hiện chưa nắm rõ thông tin về vụ việc đã nêu vì văn bản của UBND quận Ngũ Hành Sơn không có gửi cho bên Mường Thanh.