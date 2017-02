Dùng máy bay ‘soi’ xây dựng trái phép!

Hướng đến xây dựng Đà Nẵng thành TP thông minh Tại cuộc họp với đại diện Geoscan giữa tháng 2-2017, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã thống nhất: “Trong năm 2017, Đà Nẵng sẽ tiến hành tập huấn và đưa vào vận hành công nghệ Geoscan trong quản lý đô thị”. Geoscan là hệ thống công nghệ tiên tiến của thế giới với tính năng khảo sát kỹ thuật, dựng mô hình 3D để có thể ứng dụng được hầu hết trong nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý đô thị, kiểm soát môi trường, thiết kế đường bộ… Trong tương lai gần, Đà Nẵng sẽ tiến hành ứng dụng Geoscan trong quản lý đô thị trên các phương diện quy hoạch đô thị; công tác địa chính và sai sót trong kiểm kê quỹ đất; giám sát xây dựng… Có thể nói việc hướng đến ứng dụng công nghệ cao trong quản lý đô thị cho thấy rõ quyết tâm của lãnh đạo TP Đà Nẵng trong việc xây dựng Đà Nẵng trở thành TP thông minh. (Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng) Vài nét về máy bay không người lái Máy bay không người lái (Unmanned Aerial Vehicle - UAV) là dạng máy bay không có phi công trên máy bay, có thể bay do trạm kiểm soát dưới mặt đất điều khiển hoặc do được lập trình sẵn. Những ứng dụng của UAV trên thế giới trước tiên là cho mục đích quân sự, tuy nhiên gần đây được ứng dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học và dân sự. UAV ngày càng phát triển cả về số lượng cũng như trình độ khoa học, nhất là trong những trường hợp mà con người khó tiếp cận hoặc nơi nguy hiểm. Từ năm 2013 Việt Nam đã chính thức nghiên cứu về UAV. Đến nay Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chế tạo thành công UAV và đã có những đóng góp cho kinh tế quốc dân, an ninh và quốc phòng của đất nước. TNT tổng hợp Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, cho biết theo chỉ đạo của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, dự kiến Sở Xây dựng nghiên cứu mua hai UAV của Nga và lắp đặt thiết bị camera đặc dụng để giám sát trật tự đô thị và khai thác khoáng sản. Trị giá hai máy bay chưa tính được cụ thể nhưng có thể có giá hàng tỉ đồng.