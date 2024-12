Đề xuất điều kiện cấp phép các cơ sở kiểm định khí thải xe máy

Sau thời gian lấy ý kiến các bộ, ngành, Bộ GTVT vừa chính thức trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới. Trong đó, cơ quan soạn thảo đưa vào quy định điều kiện mở các cơ sở kiểm định khí thải xe máy.

Theo đó, Bộ GTVT đề xuất khu vực kiểm định khí thải xe mô tô, xe máy cố định phải có diện tích tối thiểu là 15 m2 tương ứng với một phương tiện đo khí thải. Trường hợp diện tích của khu vực kiểm định được sử dụng chung với hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa xe mô tô, xe máy thì không được gây cản trở cho việc di chuyển của phương tiện và thao tác của đăng kiểm viên.

Cơ sở kiểm định khí thải lưu động không phải đáp ứng quy định nêu trên. Tuy nhiên, trang thiết bị và phương tiện đo phục vụ cho việc kiểm định khí thải được lắp đặt cố định trên xe chuyên dùng kiểm định khí thải lưu động.

Về nhân lực, cơ sở kiểm định khí thải xe máy phải có tối thiểu một đăng kiểm viên hạng I, hạng II theo quy định. Trong đó, đăng kiểm viên hạng I đáp ứng điều kiện có thời gian hoạt động đăng kiểm trong năm năm, được cấp giấy chứng chỉ đăng kiểm viên; đăng kiểm viên hạng II phải có bằng cử nhân hoặc kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật liên quan đến xe cơ giới, xe máy chuyên dùng…

Với đăng kiểm viên hạng III phải có bằng Trung cấp chuyên ngành kỹ thuật liên quan đến xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và được cấp Chứng chỉ đăng kiểm viên hạng III theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng quy định Sở GTVT sẽ là cơ quan thực hiện cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe máy.

Góp ý quy định trên, đại diện Bộ Tư pháp, cho rằng cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu, làm rõ các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới hiện nay có đáp ứng các điều kiện để kiểm định khí thải xe mô tô, xe máy hay không?

Trong trường hợp các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới đủ điều kiện hoạt động, cơ quan soạn thảo cân nhắc không yêu cầu cơ sở đăng kiểm phải được cấp thêm giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe máy. Hoặc tích hợp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe máy với giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới. Mục tiêu đảm bảo cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, tiết kiệm chi phí tuân thủ cho nhà đầu tư.

Về vấn đề này, đại diện Bộ GTVT, cho biết dự thảo Nghị định quy định cơ sở đăng kiểm xe cơ giới vừa thực hiện kiểm định cho xe cơ giới và đồng thời cũng thực hiện việc kiểm định khí thải cho xe mô, xe máy. Vì cơ sở đăng kiểm xe cơ giới ngoài việc đã đáp ứng được điều kiện cho dịch vụ kiểm định xe cơ giới thì cũng đã hoàn toàn đáp ứng về điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực cho việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe máy.

“Do vậy chỉ cần cấp chung một giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới là đủ (không phải cấp hai loại giấy chứng nhận) đảm bảo cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện đầu tư kinh doanh, tiết kiệm chi phí tuân thủ cho nhà đầu tư…”- Bộ GTVT cho hay.

Ngoài ra, đối với cơ sở kiểm định khí thải xe máy thì dự thảo Nghị định cũng đã quy định rõ ràng về điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực cho loại cơ sở này và chỉ đáp ứng được việc thực hiện kiểm định khí thải cho xe mô tô, xe máy.

“Do đó giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định cấp cho cơ sở này chỉ được kiểm định khí thải xe mô tô, xe máy là hoàn toàn phù hợp với thực tế…”- Bộ GTVT khẳng định.

Khi nào tiến hành kiểm tra khí thải xe máy

Đại diện Bộ GTVT, cho biết Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1-1-2025, bắt buộc xe mô tô, xe máy phải thực hiện kiểm định khí thải. Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu thực hiện quy định trên sẽ do Thủ tướng quyết định theo đề xuất của các bộ ngành, tương tự như kiểm soát khí thải xe ô tô trước đây, “không phải bắt buộc thực hiện ngay theo hiệu lực của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”.

Tuy nhiên, hiện Bộ GTVT đã có quy định xe môtô, xe máy có tuổi đời dưới 5 năm được miễn kiểm định khí thải. Xe từ 5 đến 12 năm tuổi phải kiểm định 2 năm một lần, xe trên 12 năm tuổi phải kiểm định hàng năm.

Việc triển khai kiểm định khí thải sẽ có lộ trình phù hợp và được Bộ GTVT dự kiến diễn ra ở các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới đang sẵn có và đề xuất sử dụng thêm các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe mô tô, xe gắn máy của các đại lý bán xe.

Về mức phí kiểm tra khí thải, theo tính toán trước đây của Bộ GTVT, người dân có thể chỉ mất 35.000 đồng/lần/năm.