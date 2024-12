Bộ GTVT trả lời cử tri TP.HCM về lộ trình kiểm định khí thải xe máy 22/12/2024 09:57

(PLO)- Bộ GTVT khẳng định việc kiểm định khí thải xe máy không phải tiến hành ngay khi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực.

Mới đây, cử tri TP.HCM đề nghị Bộ GTVT thực hiện kiểm định khí thải xe máy theo lộ trình và và có sự chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất để thực hiện, nhằm tránh gây ùn tắc tại các nơi kiểm định, tốn kém chi phí và thời gian của người dân.

Thêm vào đó, cử tri mong muốn cơ quan chức năng sớm thông báo lộ trình kiểm định khí thải xe hai bánh trước thời điểm bắt đầu thực hiện ở một khoảng thời gian nhất định, để người dân có sự chuẩn bị.

Trả lời các đề nghị trên, Bộ GTVT cho biết Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1-1-2025, bắt buộc xe mô tô, xe máy phải thực hiện kiểm định khí thải. Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu thực hiện quy định trên sẽ do Thủ tướng quyết định, tương tự như kiểm soát khí thải xe ô tô trước đây, “không phải bắt buộc thực hiện ngay theo hiệu lực của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”.

Một cơ sở bảo dưỡng xe thực hiện công đoạn kiểm tra khí thải xe máy. Ảnh: PHI HÙNG

Để tránh ùn tắc khi thực hiện kiểm định xe máy, Bộ GTVT đã chủ động xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm chuẩn bị cho việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe máy.

Cụ thể, bộ sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới. Trong đó quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe máy.

Bộ GTVT cũng thực hiện ban hành ba thông tư hướng dẫn sẵn sàng cho công tác kiểm định khí thải xe mô tô, xe máy đang lưu hành.

Việc triển khai kiểm định khí thải được Bộ GTVT dự kiến diễn ra ở các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới đang sẵn có và đề xuất sử dụng thêm các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe mô tô, xe gắn máy của các đại lý bán xe.

Về mức phí kiểm tra khí thải, theo tính toán trước đây của Bộ GTVT, người dân có thể chỉ mất 35.000 đồng/lần/năm.

“Chi phí kiểm định khí thải chính thức tới đây sẽ không đáng kể và việc kiểm định khí thải cũng rất đơn giản, chỉ mất vài phút, với lộ trình thích hợp nên không gây nhiều xáo trộn cho người dân, xã hội”- Bộ GTVT khẳng định.