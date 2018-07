Cao thủ võ thuật Châu Á đã hạ gục Tom Cruise là ai?

Liang Yang hay có tên tiếng Việt là Dương Lượng là một diễn viên Trung Quốc sinh ngày 26 tháng 3 năm 1980. Anh đã có niềm đam mê võ thuật từ rất nhỏ khi chỉ mới 6 tuổi và đã được mẹ đưa đến một trung tâm võ thuật ở Cáp Nhĩ Tân để tập luyện.

Tuy nhiên chỉ mới tập một ngày, bà đã cho con trai nghỉ và cậu bé Liang đã òa khóc. Nhưng lý do cho quyết định đó là bà muốn để dành thêm tiền cho con trai mình được học tập ở chỗ tốt hơn. Và chính từ bước đệm đầu tiên này đã giúp cậu được chọn vào đội tuyển Wushu của tỉnh. Gia đình anh cũng không hề khá giả nên mẹ của Liang đã rất vất vả kiếm tiền cho con theo đuổi ước mơ đến mức phát bệnh phổi nghiêm trọng.

Anh đã được tập luyện võ Wushu kể từ năm 8 tuổi và tới 16 tuổi đã được đi biểu diễn tạp kỹ theo đoàn ở tình Hắc Long Giang. Và vào những năm 90, anh đã có cơ hội làm việc quốc tế với dàn xiếc Blackpool Tower và giúp cho anh được định cư tại Anh. Nơi đây đã giúp anh bén duyên với nghề diễn viên đóng thế và số lượng phim lớn anh tham gia là rất nhiều. Có thể kể sơ lược những phim anh đã từng tham gia trong vai trò đóng thế: The Martian (2015), Pan (2015), The Golden Copass (2007)...

Anh xuất hiện với tư cách diễn viên lần đầu tiên trong Skyfall và chắc chắn là cũng có màn đối đầu với James Bond. Ba năm sau đó, Liang Yang đã có màn trình diễn rất tượng với vai Stormtrooper mang số hiệu FN-2199. Nhân vật này đã có màn chiến đấu bằng baton Z6 với Finn được fan Star Wars cực kỳ thích. Tiếc là FN-2199 lại được một diễn viên khác lồng tiếng và sau đó một thanh niên tên Alex Rolt còn tự nhận mình là Stormtrooper này. Chính Disney đã đứng ra đính chính và đăng một đoạn clip Liang tập luyện cùng với nam diễn viên John Boyega. Liang cũng là người đã huấn luyện Daisy Ridley cách sử dụng vũ khí và tất nhiên có cả Light Saber.

Cả hai bộ phim Star Wars mới là Rogue One và The Last Jedi Liang Yang đều là người đảm nhiệm vai trò huấn luyện võ thuật cho các diễn viên chính. Anh cũng hóa thân thành một tên Elite Praetorian Guard trong trận đánh tại phòng của Snoke. Đây cũng là một trong những trận chiến hay nhất trong loạt phim Star Wars. Ở lĩnh vực truyền hình Liang cũng dấn thân vào và đáng nhớ nhất là trận chiến giữa The Viper và The Mountain trong Games of Thrones là do chính anh đóng thế.

Nguyên nhân khiến anh đạt được thành công lớn đến như vậy là do nỗ lực tập luyện không ngừng. Với vai trò là diễn viên đóng thế thì chắc chắn toàn bộ những cảnh nguy hiểm trong phim đều được anh thực hiện. Nhưng anh luôn chuẩn bị rất kỹ càng trong mọi cảnh quay như một đoạn ngắn ngủi trong World War Z. Anh được giao vai một zombie hung hãn tấn công nhân vật Gerry và dù trời mưa rất to nhưng Liang vẫn tìm cách tập luyện suốt đêm để có được một cảnh quay đẹp vào sáng hôm sau, chính Brad Pitt đã đích thân tìm đến và khâm phục anh.