Disney và Fox chính thức về chung nhà với hơn 71 tỉ đô

Thỏa thuận lần đầu tiên được công bố vào tháng 12 năm vừa rồi. Một tháng trước, ông lớn Comcastđã đề nghị một số tiền lớn hơn với tham vọng không giấu giếm là có được khối tài sản trí tuệ của Fox.

Nhưng cuối cùng, Disney đã chứng minh được vị thế đẳng cấp của mình khi chốt hạ con số $71.3 tỷ, cao hơn những gì Comcast đề nghị bỏ ra, để thương vụ quan trọng của họ trở thành hiện thực.

Những cổ đông từ hai công ty đã tiến hành những biểu quyết riêng lẻ vào sáng nay tại New York Hilton. Họ đã bỏ phiếu để đưa ra lựa chọn tốt nhất cho quyền lợi của chính họ và tương lai phát triển của Disney và Fox.



Những chi tiết của thỏa thuận chính thức giữa hai hãng hiện vẫn chưa được tiết lộ. Chỉ biết rằng, họ vẫn có xu hướng muốn đẩy mạnh mảng truyền thông công nghệ như Neflix, Amazon, Apple và cả Facebook. Trong dài hạn, kế hoạch của Disney sẽ chú trọng vào việc hướng trực tiếp đến khách hàng mục tiêu và cho đó là ưu tiên hàng đầu trong sự phát triển tương lai của hãng.



Nếu chưa tính đến yếu tố lạm phát, số tiền mà Nhà Chuột sẵn sàng bỏ ra để có được khối tài sản trí tuệ của Nhà Cáo là gấp 4.5 lần những gì hãng đã thỏa thuận để có được ba hãng Pixar, Marvel và Lucasfilm. Dễ dàng nhận thấy, Disney đã đánh giá rất cao lợi nhuận mà Fox có thể đem lại cho hãng qua số tiền đầu tư. Giờ đây, những thương hiệu phim ảnh đình đám và là “con gà đẻ trứng vàng” như Avatar, X-Men, Fantastic Four, Deadpool, The Grand Budapest Hotel, Hidden Figures, Gone Girl, Planet of the Apes, Ice Age, The Shape of Water và The Martian, cũng như quyền cho những series truyền hình như This Is Us, Modern Family, The Simpsons, Family Guy, The Americans và rất nhiều những chương trình hấp dẫn khác. Bên cạnh đó, còn rất nhiều những dịch vụ truyền hình trực tuyến như Hulu, cổ phần tại các kênh truyền hình FX Networks và National Geographic, ngoài ra còn các công ty truyền thông như Star, Tata Sky và Endemol Shine Group.



Theo dự đoán, khoảng 5.000 – 10.000 nhân viên tại Fox được cho là sẽ bị mất việc, thêm nữa là những dự án đang trong quá trình phát triển của Fox cũng sẽ bị hoãn vô thời hạn. Riêng studio hoạt hình Blue Sky Studios, với công ty mẹ là Fox Animation cũng hề biết được tương lai của mình. Vì trước đây trong một thỏa thuận mở rộng kinh doanh, Fox Animation đã ký hợp đồng với Locksmith Animation về việc hợp tác sản xuất phim hoạt hình.



Disney và Fox/ Fox Searchlight hiện tại đã chiếm 48% thị phần các rạp chiếu tại Mỹ. Thỏa thuận giữa hai hãng được dự đoán sẽ hoàn thiện vào nửa đầu năm 2019.

Xem thêm bài viết đề xuất: