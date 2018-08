Johnny Depp có quay trở lại trong cướp biển vùng Caribe 6?

Trong khi mọi người đang rất lo lắng cho việc Guardians of The Galaxy 3 sẽ bị thay đổi như thế nào sau vụ sa thải của James Gunn thì Disney vẫn đang tiếp tục tìm cách vắt cạn kiệt sữa của thương hiệu “Pirates of the Carribean”. Theo nhiều nguồn tin trước đây đưa thì dự án chỉ mới nằm trên bàn giấy nhưng giờ đây có thể nó đã được bật đèn xanh và đạo diễn Joachim Rønning của phần trước được dự đoán sẽ trở lại (hiện anh đang thực hiện Maleficent 2). Vì lịch thực hiện Maleficent 2 nên có thể Cướp biển vùng Caribe 6 có thể ra mắt trong khoảng thời gian 2021-2022.

Và bây giờ câu hỏi lớn đặt ra là, liệu Johnny Depp có quay trở lại trong phần phim thứ 6?

Nhà sản xuất Jerry Bruckheimer không có bất kỳ vấn đề gì với Depp và thậm chí ông còn khẳng định sẽ không có tương lai nào cho loạt phim nếu không có Depp. “Bí mật thành công của mọi thương hiệu phim là tuyển chọn một gương mặt tài năng, và Johnny chắc chắn là chìa khóa thành công cho Cướp biển. Anh ấy là một nhân vật rất đặc biệt, đáng yêu và sống mãi theo thời gian, tất cả mọi yếu tố tuyệt vời đều gom về một người.”

Đối với khán giả thì có vẻ điều này thật...chướng tai. Nếu là người đã coi đủ các phần phim Cướp biển thì cũng đều thấy rõ phim càng về sau càng dở đi và nguyên nhân chính nằm ở Jack Sparrow. Câu chuyện của anh đáng lẽ ra nên khép lại ngay sau phần 3 và để dành đất diễn cho các tuyến nhân vật phụ khác. Còn đằng này, Jack cứ liên tục xuất hiện nhưng vẫn không hề có gì thay đổi trong tính cách. Vẫn là một tên nghiện rượu, vô trách nhiệm với bản thân cũng như thủy thủ đoàn và có lẽ chính các fan cũng đã chán ngán thấy một nhân vật vậy liên tục rồi.

Có lẽ đã tới lúc Disney nên suy nghĩ nghiêm túc về việc bỏ nhân vật Jack đi mà xây dựng một nhân vật hoàn toàn tới. Bởi vì điều cốt lõi làm nên thành công của Cướp biển cùng Caribe không phải là ở nhân vật Jack mà là các huyền thoại biển khơi được thể hiện sống động lên màn ảnh rộng. Ngoài loạt phim Cướp biển ra thì rất ít phim nào đem lại được một câu chuyện phiêu lưu hấp dẫn trên biển cả đến như vậy.

