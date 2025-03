Trình Bộ Chính trị cho chủ trương bỏ tòa án, viện kiểm sát cấp huyện 01/03/2025 11:25

Hôm qua (28-2), thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy TAND Tối cao, Đảng ủy VKSND Tối cao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng các đề án, tờ trình Bộ Chính trị về hệ thống toà án, VKS ở địa phương theo định hướng không tổ chức cấp huyện.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy TAND Tối cao, Đảng ủy VKSND Tối cao chủ trì nghiên cứu, xây dựng các đề án, tờ trình Bộ Chính trị về hệ thống toà án, VKS ở địa phương theo định hướng không tổ chức cấp huyện. Ảnh: PLO

Văn bản yêu cầu các cơ quan nói trên báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương trước khi xin ý kiến các cấp ủy, tổ chức đảng chậm nhất ngày 9-3-2025.

Ngoài ra, Đảng ủy TAND Tối cao, Đảng ủy VKSND Tối cao được yêu cầu tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoàn thiện đề án gửi xin ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, ban đảng Trung ương chậm nhất ngày 12-3-2025.

Sau đó, tiếp thu ý kiến góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, ban đảng Trung ương, hoàn thiện đề án, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước ngày 27-3-2025.

Tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến các cơ quan, hoàn thiện đề án, tờ trình; trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng (qua Ban Tổ chức Trung ương) trước ngày 7-4-2025.

Trong một diễn biến khác, sáng 28-2, Bộ Công an tổ chức họp báo công bố Nghị định 02/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ thông tin từ ngày 1-3 sẽ kết thúc hoạt động công an cấp huyện.

Thông tin thêm, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho hay bộ máy Công an địa phương được sắp xếp, tinh gọn từ ba cấp thành hai cấp (Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã).

Trong lần sắp xếp, tinh gọn này, tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục giảm 1 Cục trực thuộc Bộ Công an (hợp nhất Cục Công nghiệp an ninh và Viện khoa học và công nghệ), 7 phòng, 694 Công an cấp huyện (tương đương cấp phòng); giảm 5.916 đội thuộc Công an cấp huyện.

Bộ Công an đã phối hợp với VKSND Tối cao, TAND Tối cao nghiên cứu, xây dựng Thông tư liên tịch để giải quyết toàn diện các vấn đề trong quan hệ phối hợp về công tác điều tra, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự giữa cơ quan điều tra với VKSND, TAND ở địa phương khi không tổ chức Công an cấp huyện…