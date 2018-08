Maquia xuất hiện đoạn trailer cực hấp dẫn

Trước đó, Maquia: When the Promised Flower Blooms đã chinh chiến tại rất nhiều đấu trường Liên hoan phim trên thế giới, bao gồm cả Liên hoan phim Hoạt hình Quốc tế Annecy và Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải – nơi mà bộ phim đã xuất sắc giành được giải thưởng Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Trước khi được công chiếu tại Việt Nam vào tháng 9 này, một đoạn trailer với tổng thời lượng dài 1 phút rưỡi đã được nhà sản xuất đã “gói gọn” để gửi đến cho người xem một cái nhìn bao quát hơn về bộ phim.

Mở đầu trailer là bối cảnh thơ mộng của vùng đất huyền diệu nơi con người sống tách biệt ra khỏi sự ồn ào của thế giới bên ngoài. Trải qua hàng thế kỷ, người dân nơi đây vẫn miệt mài bên khung cửi, dệt những diễn biến mỗi ngày thành một loại vải thần kỳ gọi là Hibiol. Không chỉ bất tử, tộc người Iorph sẽ mãi mãi không già, với sự phát triển của vóc dáng ngưng lại ở độ tuổi thiếu niên xinh đẹp và ngập tràn sức sống.







Thế giới tiên cảnh bình yên vốn có nơi những người Iorph sinh sống.



Có một điều luật dành cho những cô cậu bé không bao giờ lớn. Đó là họ không thể yêu ai ở phía ngoài kia bởi nếu đã trót yêu, họ sẽ trở nên cô đơn cùng cực. Maquia là một cô gái mồ côi mồ côi có cuộc sống yên ả bao quanh bởi bạn bè, nhưng lại luôn có cảm giác cô đơn, một mình. Cuộc sống yên bình của Iorph bị tan vỡ ngay lập tức khi quân đội Mezarte xâm nhập vào vùng đất này nhằm tìm kiếm bí quyết “trường sinh giai lão”. Giữa nỗi tuyệt vọng và hỗn loạn, Leilia, cô gái xinh đẹp nhất của Iorph, bị bắt cóc bởi Mezarte, và Krim, một cậu bé mà Maquia có cảm tình cũng đã bị mất tích. Maquia xoay sở trốn thoát, nhưng lại lạc mất bạn bè và quê hương của cô.





Quân đội Mezarte với ý đồ thâm hiểm với vùng đất Iorph.



Khi Maquia lang thang qua một khu rừng tối tăm với một trái tim trống rỗng, cô gặp một đứa bé mồ côi và đặt cho bé cái tên Ariel. Lớn lên, Ariel trở thành một binh lính chiến đấu trong thời buổi loạn lạc. Chứng kiến sự khó nhọc của Maquia khi phải nuôi nấng mình, Ariel vẫn luôn đau đáu nỗi niềm không bảo vệ được cô. Bên cạnh đó, Ariel cũng phải vượt qua những định kiến vốn có của xã hội loài người về mối quan hệ kì lạ. Dòng chảy của thời gian vẫn tiếp diễn. Ngay cả khi thời gian trôi qua, Maquia vẫn giữ lại hình dạng của một cô gái trẻ. Ai rồi cũng sẽ có lúc phải lìa xa. Maquia day dứt trong giây phút phải rời xa Ariel, người mà cô trân trọng hơn cả.





Kể từ giây phút đầu tiên, Maquia đã gọi Ariel là “Hibiol” của mình.





Ariel can đảm bên ngoài trận chiến nhưng luôn đau đáu nỗi nềm không bảo vệ được Maquia.

Khi thời đại thay đổi, mối liên hệ cũng thay đổi. Maquia: When the Promised Flower Bloomslà một câu chuyện về tình cảm theo dòng chảy thời gian, được dệt bởi hai con người cô độc. Phim được nhào nặn bởi Mari Okada, một trong những biên kịch hàng đầu của ngành phim hoạt hình Nhật Bản, người đã sẵn sàng để vượt qua thử thách với lần đầu tiên đảm nhận vị trí đạo diễn. Trước khi chính thức "cầm trịch" bộ phim Maquia: When the Promised Flower Blooms, bà được biết đến với vai trò biên kịch cho hàng loạt dự án lớn nhỏ như Anohana: The Flower We Saw that Day (2013) và The Anthem of the Heart (2015). Lần đầu tham gia đạo diễn một bộ phim hoạt hình, bà chia sẻ: "Maquia: When the Promised Flower Blooms là điều tôi luôn muốn viết với tư cách là một nhà văn. Tôi cảm thấy niềm vui lớn cũng như áp lực để có thể tham gia vào tất cả các tác phẩm ngoài phần kịch bản. Sự đan xen khi những người xa lạ đến với nhau, và sự tan rã cuối cùng của họ. Đó là một câu chuyện mà tôi hy vọng mọi người sẽ có thể suy ngẫm."

Maquia: When the Promised Flower Blooms là câu chuyện đầy xúc cảm và thiêng liêng về tình người.



Nhà sản xuất của phim là Kenji Horikawa, người đã hợp tác với Okada trong rất nhiều series trước đó. Là một người bạn thân thiết, ông hiểu rằng đối với bà, việc có thể đạo diễn một bộ phim quan trọng như thế nào. Niềm tin và sự ủng hộ to lớn của Horikawa dành cho Okada bắt đầu từ lúc ông biết rõ được cái nhìn nghệ thuật của bà sẽ được đón nhận thế nào. Ông tiết lộ rằng: “Tôi luôn muốn tạo ra một bộ phim hoạt hình mà ý đồ của người sáng tạo thấm nhuần mọi góc cạnh của tác phẩm. Tôi nhớ lại rằng tôi đã nói điều này với nhà viết kịch bản Mari Okada. Tôi muốn tạo ra một câu chuyện không tưởng của một người vô cùng bí ẩn. Cô Okada là một người có thể làm điều này một cách giải trí. Dự án này không bao giờ thành công được nếu không có cô Okada, người làm biên kịch và đạo diễn, có thể dệt nên hình ảnh và âm thanh như một.”

Tham gia lồng tiếng cho Maquia: When the Promised Flower Blooms là Manaka Iwami, Miyu Irino, Ai Kayano, Yuki Kaji và Miyuki Sawashiro. Phần nhạc phim được phụ trách bởi nhà soạn nhạc tài năng Kenji Kawai, người đã từng được khán giả biết đến với những bản nhạc phim đầy mê hoặc trong Ghost in The Shell (2017).

Maquia: When the Promised Flower Blooms dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 07/09/2018.