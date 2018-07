Fan kinh dị không nên bỏ qua “Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần“

Trailer phim:

Mỹ nhân ngư: Hồ tử thần khởi chiếu tại các rạp ở Việt Nam từ ngày 20-7-2018.

Phiên bản Tiên cá kinh dị lần đầu trên màn ảnh



Điểm qua một vòng các bộ phim trong lịch sử điện ảnh, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra nhân vật Nàng Tiên Cá được miêu tả như một mỹ nhân tuyệt sắc với giọng hát ngọt ngào làm mê hoặc lòng người.





Trong tác phẩm do đạo diễn Svyatoslav Podgaevskiy thực hiện, ả người cá có xuất thân là một cô gái trẻ không may bị chết đuối và trở thành Tiên Cá hắc ám nơi Hồ Tử Thần. Trải qua nhiều năm, Tiên cá phải lòng một chàng trai tên Roman và âm mưu giữ anh lại với vương quốc chết chóc dưới nước. Để vĩnh viễn chiếm đoạt Roman, ả dùng mọi thủ đoạn để dìm chết Marina – hôn thê của anh xuống đáy hồ.

Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần đã gây ám ảnh bởi tạo hình tà ác của Tiên cá phiên bản kinh dị. Ban đầu, ả hóa mỹ nhân thủ thỉ những lời đường mật vào tai Roman, nhưng khi chàng trai tội nghiệp đã gục ngã dưới chân, ả ngay lập tức lộ diện mạo quỷ dữ cùng những mưu mô hắc ám để đạt được mục đích của mình. Ngay từ khi tung trailer đầu tiên,đã gây ám ảnh bởi tạo hình tà ác của Tiên cá phiên bản kinh dị. Ban đầu, ả hóa mỹ nhân thủ thỉ những lời đường mật vào tai Roman, nhưng khi chàng trai tội nghiệp đã gục ngã dưới chân, ả ngay lập tức lộ diện mạo quỷ dữ cùng những mưu mô hắc ám để đạt được mục đích của mình.

Đạo diễn trẻ đang lên ở dòng phim kinh dị

Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần là tác phẩm mới nhất do đạo diễn trẻ Svyatoslav Podgaevskiy viết kịch bản và ngồi ghế đạo diễn. Trước đó, Podgaevskiy từng gây tiếng vang với những bộ phim kinh dị đạt doanh thu cao như Queen of Spades: The Dark Rite (Lời Nguyền Con Đầm Bích) và The Bride (Cô Dâu Ma). Doanh thu của Queen Of Spades: The Dark Rite thậm chí còn vượt qua các tác phẩm danh tiếng của Mỹ như The Possession và The Devil Inside tại thị trường nội địa.