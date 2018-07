Lý do khiến 'Tòa tháp chọc trời” là phim sáng giá nhất tháng 7

1. Sự góp mặt của ngôi sao hành động hot nhất Hollywood hiện nay Dwayne Johnson

Tên tuổi của nam diễn viên Dwayne Johnson từ lâu không còn gì xa lạ đối với các khán giả yêu thích thể loại phim hành động. Tài tử cơ bắp Dwayne Johnson hay còn được biết đến với biệt danh The Rock hiện là một trong những cái tên hút khách bậc nhất tại Hollywood. Nam diễn viên thủ vai đặc vụ Luke Hobbs trongluôn nằm trong danh sách các sao nam có thu nhập khủng nhất thế giới trong nhiều năm gần đây. Thành công liên tiếp vớihay, The Rock trở thành cái tên vững chãi bảo chứng cho doanh thu phòng vé của các bộ phim mà anh tham gia.



Liên tục tham gia vào các bộ phim bom tấn, Dwayne Johnson không đóng khung vào một hình tượng nhân vật mà thử sức ở rất nhiều vai diễn khác nhau.

Năm 2016, ngay sau khi hoàn thành xong Central Intelligence, Dwayne Johnson và đạo diễn kiêm tác giả kịch bản của phim là Rawson Marshall Thurber đã tiến hành bàn bạc về dự án hợp tác tiếp theo. Và mục tiêu của bộ đôi đạo diễn – diễn viên chính này là xây dựng một nhân vật khác hẳn với những tuýp nhân vật mà Johnson đã từng đảm nhận trước đó. Dwayne Johnson chia sẻ rằng: “Rawson là một người cực kỳ đặc biệt tại Hollywood vì ông ấy thuộc một trong số ít những nhà làm phim có thể vừa viết kịch bản lại vừa đạo diễn những bộ phim có quy mô lớn. Tôi nhận thấy Tòa Tháp Chọc Trời là sự kết hợp của Die Hard, The Towering Inferno và The Fugitive, và Harrison Ford là cảm hứng để ông ấy xây dựng nhân vật Will Sawyer.”



Dwayne Johnson và bước chuyển mình với vai diễn cựu binh FBI Will Sawyer.

Trong Tòa Tháp Chọc Trời, The Rock vẫn tiếp tục thể hiện sở trường với những màn đánh đấm, “máu me” và rực lửa. Sau chấn thương nghiêm trọng khi thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm trong quá khứ, giờ đây, Will Sawyer đảm nhận công việc đánh giá an ninh của các tòa nhà cao tầng. Khi thực hiện công việc tại Tháp Ngọc, tòa nhà cao nhất thế giới tọa lạc tại Hồng Kông, anh đã gặp phải thử thách cam go khi cả tòa nhà đột ngột bốc cháy một các bí ẩn và kinh khủng hơn khi cả gia đình anh đang bị chìm trong biển lửa. Trong khi tìm cách cứu lấy gia đình mình, Will đã bị vu oan và truy đuổi, tình thế trái ngang khiến Will không thể quay đầu mà phải tiến vào tòa tháp đang rực cháy để giải cứu gia đình cũng như tìm cách minh oan cho mình.

2. Kỹ xảo mãn nhãn với những phân cảnh hành động thót tim, rực lửa

Tòa Tháp Chọc Trời đã nhận được vô số lời khen ngợi từ giới phê bình thế giới về phần kỹ xảo đặc sắc. Đây là một trong số ít bộ phim có thể duy trì được nhịp độ nhanh với phần hiệu ứng bắt mắt xuyên suốt từ đầu đến cuối bộ phim. Một trong số những cuộc đối đầu kịch tính nhất trong Tòa Tháp Chọc Trời chính là màn giao tranh giữa Will và Ben (Pablo Schreiber) ngay tại căn hộ của Ben. Nhà sản xuất Garcia giải thích rằng: "Hai đối thủ đang lao vào nhau nhưng thực sự Will chỉ cố gắng để sống sót. Hai người đã từng là bạn tốt của nhau, và Will bất ngờ nhận ra Ben đang cố để giết mình."



Từng là những chiến hữu, cùng vượt qua những giây phút sinh tử, Will không ngờ Ben lại gián tiếp đẩy cả gia đình anh đến bờ vực nguy hiểm. Trận chiến càng ngày càng trở nên dữ dội hơn khi Ben đá vào chiếc chân giả của Will. Đó là một đòn tấn công rẻ tiền mà Ben dành cho người đồng đội cũ của mình. Nữ diễn viên Campell bình luận: "Chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh Dwayne trong vai những người hùng hành động với cơ thể cao to lực lưỡng cùng khả năng chiến đấu đỉnh cao, vì thế thật thú vị khi chứng kiến những gì mà anh ấy đã thể hiện qua nhân vật Will. Will không phải là một Siêu anh hùng. Anh ấy đã phải nỗ lực để chiến đấu. Khán giả chắc chắn sẽ phải bất ngờ khi thấy được những biểu cảm xuất sắc của anh ấy trên màn ảnh rộng của Tòa Tháp Chọc Trời." 3. Những thông điệp quý giá về tình cảm gia đình Chuyện phim trong Tòa Tháp Chọc Trời ngập tràn những cảm xúc sâu sắc về gia đình, về tình yêu, về những mối quan hệ và về những điều mà ta sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ. Một cặp vợ chồng người Mỹ đang cùng hai đứa con nhỏ của mình vui vẻ chơi đùa trong một công viên rộng lớn với rất nhiều cây cảnh và thác nước nhiều tầng. Thiên đường yên bình này thực sự là một kỳ quan thiên nhiên nằm ở vị trí trung tâm của một kỳ quan còn có quy mô hoành tráng hơn: Tháp Ngọc – toà tháp cao nhất thế giới. Gia đình hạnh phúc ấy sẽ tiếp tục một cuộc sống bình lặng nếu không có sự xuất hiện của những người hiểm ác. Một vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của mẹ và hai đứa con nhỏ trong gia đình. Kores Botha - tay lính đánh thuê đầy mưu mô trong bộ phim đã từng nói với những gã trong băng nhóm của mình: "Hãy đốt nhà của một người đàn ông và sau đó bạn sẽ tìm ra những thứ mà anh ta thực sự yêu thương". Và đối với Will, thứ mà anh thực sự yêu thương đó chính là gia đình. Will đã không màng đến tính mạng mà từ chiếc cần cẩu có độ cao hàng trăm mét, chạy lấy đà và nhảy vào tòa nhà đang ngùn ngụt khói lửa. Vì gia đình mà Will có thể hy sinh đến hơi thở cuối cùng. Vợ của anh là Sarah cũng bất chấp nguy hiểm vượt cây cầu gỗ mỏng manh để đưa đứa con bé bỏng đến nơi an toàn.