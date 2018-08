Jason Statham đối đầu cá mập siêu bạo chúa

Trailer phim:

"Cá mập siêu bạo chúa" sẽ chính thức công phá các rạp chiếu ở Việt Nam bắt đầu từ ngày 10/08/2018.

Ngôi sao hành động Quốc tế Jason Statham (“Spy”, “The Fate of the Furious”, loạt “The Expendables”) và nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ Lý Băng Băng (“Transformers: Age of Extinction”, “Forbidden Kingdom”, “The Message”) sẽ cùng góp mặt trong bom tấn hành động THE MEG (tên phát hành tại Việt Nam: CÁ MẬP SIÊU BẠO CHÚA).

Câu chuyện bắt đầu sau khi một tàu ngầm thám hiểm trực thuộc chương trình nghiên cứu đại dương Quốc tế đã bị tấn công bởi một sinh vật khổng lồ. Giờ đây con tàu đó đang nằm bất động dưới đáy đại dương với toàn bộ thuỷ thủ đoàn bị mắc kẹt bên trong. Khi thời gian còn lại không nhiều, một nhóm cứu hộ bao gồm chuyên gia lặn biển Jonas Taylor (Jason Statham), nhà hải dương học người Trung Quốc Tiến sỹ Chương (Triệu Văn Tuyên) và con gái của ông là Suyin (Lý Băng Băng) đã lên đường để giải cứu cho các thuyền viên.





Nhưng không ai có thể ngờ rằng, kẻ thù mà họ phải đối mặt chính là kẻ săn mồi to lớn và đáng sợ nhất trong lịch sử: một con cá mập thời tiền sử với chiều dài cơ thể lên tới 23 m thường được gọi bằng cái tên Megalodon. Tưởng chừng như đã bị tuyệt chủng nhưng hoá ra Meg vẫn còn tung hoành dưới đáy biển sâu, luôn trong tư thế sẵn sàng xé xác mọi con mồi…

Năm năm trước, Jonas đã từng có lần chạm trán với sinh vật dữ tợn này, nhưng lúc đó không ai tin vào những gì anh ấy nói. Giờ đây khi bắt tay hợp tác với Suyin, anh ấy sẽ phải gạt qua nỗi sợ hãi cố hữu và liều lĩnh đánh đổi tính mạng để trở lại với đại dương sâu thẳm, và để một lần nữa đối mặt với quái vật hung hãn nhất trong lịch sử.

Cùng với Jason Statham và Lý Băng Băng, trong Cá mập siêu bạo chúa còn có sự tham gia của các diễn viên Rainn Wilson (phim truyền hình “The Office”), Ruby Rose (“John Wick: Chapter 2”, phim truyền hình “Orange is the New Black”), Winston Chao (“Skiptrace”, “Kabali”), Page Kennedy (phim truyền hình “Rush Hour”), Jessica McNamee (“Battle of the Sexes”, phim truyền hình “Sirens”), Ólafur Darri Ólafsson (“The BFG”, “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”), Robert Taylor (“Kong: Skull Island”, phim truyền hình “Longmire”), Sophia Cai (“Somewhere Only We Know”), Masi Oka (phim truyền hình “Hawaii Five-0”, “Heroes”) và Cliff Curtis (“The Dark Horse”, phim truyền hình “Fear the Walking Dead”).





Cá mập siêu bạo chúa do Jon Turteltaub đạo diễn dựa trên kịch bản do Dean Georgaris, Jon Hoeber và Erich Hoeber chắp bút. Lorenzo di Bonaventura (loạt “Transformers”), Belle Avery (“Before the Devil Knows You’re Dead”) và Colin Wilson (“Suicide Squad”, “Avatar”) giữ vai trò nhà sản xuất. Điều hành sản xuất của phim là Gerald R. Molen, Wei Jang, Randy Greenberg, Catherine Xujun Ying, Chantal Nong và Barrie M. Osborne.

Đội ngũ nhà làm phim tài hoa phía sau ống kính của phim gồm có: Quay phim từng nhận đề cử Oscar Tom Stern (“Sully”, “American Sniper”, “The Hunger Games”), Thiết kế sản xuất từng giành giải thưởng Oscar Grant Major (bộ ba phim “The Lord of the Rings”, “King Kong”), Biên tập Steven Kemper (“The Last Stand”, “Mission: Impossible II”) và Kelly Matsumoto (“Star Trek: Beyond”, “Fast and Furious 6”), Thiết kế phục trang Amanda Neale (“Truth”, “Pete’s Dragon”). Âm nhạc của phim do nhạc sỹ Harry Gregson-Williams (“The Martian”, “Equalizer”, loạt “Shrek”) phụ trách.

