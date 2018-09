Những bộ phim kinh dị Thái khiến khán giả rợn tóc gáy

Hãy cùng điểm lại những bộ phim kinh dị của Thái Lan từng “làm mưa làm gió” các phòng vé và chiếm trọn cảm tình của các khán giả trên toàn thế giới.

1. Shutter (Hồn Ma Theo Đuổi) (2004)

Nhân vật chính trong Shutter là nhiếp ảnh gia tên Tun và bạn gái Jane, cặp đôi này đã vô tình gây tai nạn cho một người phụ nữ khi đang lái xe trên đường. Do quá sợ hãi, cả hai đã bỏ mặc nạn nhân đang hấp hối để chạy trốn, và đây cũng là lúc những cơn ác mộng không có hồi kết xảy ra với cặp đôi này. Sau khi tai nạn xảy ra, những tấm ảnh được Tun chụp đều bị bóng mờ. Ban đầu anh nghĩ rằng do anh chụp hỏng nhưng dần dần anh nhận ra những bóng mờ đó mang hình ảnh của gương mặt người nạn nhân hôm nào.

Shutter ám ảnh khán giả bởi yếu tố tâm linh và rùng rợn. Với cách khai thác nội dung mới lạ, độc đáo cùng dàn diễn viên thực lực tài năng, bộ phim đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của nhiều khán giả phim kinh dị dù phim đã ra mắt hơn 10 năm.

2. Pee Mak (Tình Người Duyên Ma) (2013)

Pee Mak Phra Khanong (Tình Người Duyên Ma) là bộ phim từng tạo ra “cơn sốt” tại các rạp chiếu Việt Nam trong năm 2013. Với tổng doanh thu hơn 1 tỷ baht (khoảng 766 tỷ VND), bộ phim của cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” Mario Maurer và Mai Davika đã lọt top các bộ phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Thái Lan.

Dựa trên một câu chuyện dân gian, Pee Mak kể về một chàng trai có tên là Mak, vì chiến tranh mà phải để lại người vợ đang mang thai ở nhà để ra trận chiến đấu. Tại chiến trường, anh suýt chết nếu không nhờ sự giúp đỡ của 4 người lính, và từ đó họ trở thành những người bạn thân thiết. Sau khi chiến tranh kết thúc, Mak mời những người bạn của mình về quê để thăm vợ và cậu con trai nhỏ, thế nhưng hàng xóm xung quanh lại nói rằng vợ anh đã qua đời sau ca sinh nở khó khăn. Những lời đồn đại khiến Mak và 4 người bạn quyết tâm tìm hiểu tường tận sự việc và tìm lại người vợ hiền của anh.

Pee Mak nhận được lời khen của khán giả bởi những chi tiết gây hài duyên dáng, đồng thời cũng khiến người xem “hết hồn” bởi tạo hình ma quỷ ghê rợn, đậm tính tâm linh. Cái kết cảm động cuối phim, đề cao tình cảm vợ chồng, gia đình là lý do để Tình người duyên ma tạo nên cơn sốt.

3. Oh My Ghost (2014)

Không khai thác sâu đề tài phim kinh dị, đạo diễn Puttipong Pormsaka Na-Sakonnakorn đã kết hợp “tài tình” thể loại kinh dị - hài để sản xuất Oh My Ghost dành cho những khán giả yếu bóng vía nhưng ưa tò mò. Đặc biệt, với sự tham gia diễn xuất của siêu sao hài kịch Tukky Sudarat Budtporm (thủ vai Kitty), bộ phim không chỉ đem đến những phút giây giật gân mà còn tranh thủ “chọc cười” được khán giả nhờ khuôn mặt “chỉ cần nhìn đã thấy buồn cười” của Tukky.





Oh My Ghost kể về Bee, một con ma xinh đẹp vốn là người mẫu. Một tai nạn giao thông không may khiến cô qua đời nhưng cô vẫn không thể siêu thoát vì vẫn còn nặng tình với chốn dương gian. Linh hồn của cô lang thang khắp mọi nơi để tìm người thích hợp nhập vào, với mục đích là để kết nối với người yêu cũ và tiếp tục cuộc tình dang dở của mình. Trớ trêu thay, người bị nhập lại là Kitty, một cô nàng mập mạp, sở hữu nhan sắc không ai thèm chú ý nhưng lại ao ước được nổi tiểng. Từ đó hàng loạt câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra khiến người xem quên mất là mình đang xem phim ma.

4. The Promise (Giao Ước Chết) (2017)

Từng khiến khán giả phải “ngả mũ thán phục” với hàng loạt tác phẩm chất lượng như Shutter (2004), Alone (2007), Coming Soon (2008), Ladda Land (2011)... đạo diễn Sophon Sakdaphisit tiếp tục chứng minh tay nghề làm phim của mình trong bộ phim kinh dị The Promise. Bộ phim xoay quanh tình bạn giữa hai nữ sinh Boum và Ib, cả hai đều có cha là đối tác đầu tư cho dự án tòa tháp chọc trời Sathorn Unique ở Bangkok. Thế nhưng, khủng hoảng tài chính năm 1997 đã khiến hai gia đình lâm vào cảnh phá sản, trắng tay. Tấn bi kịch xảy ra khi Boum hẹn Ib đến tòa tháp đang xây dựng dở dang để cùng nhau tự tử, giải thoát khỏi cuộc sống khó khăn. Nhưng ngay lúc Ib kết liễu cuộc đời mình, Boum trở nên sợ hãi và phá vỡ giao ước với bạn mình.





20 năm sau, Boum đã trở thành nữ doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản. Cô quyết định tái đầu tư vào tòa nhà Sathorn Unique nơi người bạn Ib đã tự vẫn năm xưa. Đó cũng là lúc hồn ma của Ib thực hiện lời nguyền để trả thù, nhưng không nhằm vào Boum mà lại là cô con gái vô tội của người bạn bội tín.

Đan xen thể loại kinh dị và drama tình cảm gia đình, The Promise không quá tập trung xây dựng hình ảnh rùng rợn của oan hồn Ib mà dành nhiều thời gian để xây dựng tâm lý các nhân vật. Về mặt diễn xuất, người đẹp hàng đầu showbiz Thái Bee Namthip được đánh giá cao với màn trình diễn ấn tượng trong vai nhân vật Boum. Diễn biến tâm lý cùng nội tâm giằng xé của con người đang phải trả giá cho sự bội tín được cô thể hiện rất tốt.

5. Siam Square (Quảng Trường Ma) (2017)

Về đề tài kinh dị học đường, ít có phim nào có thể qua mặt được Siam Square. Câu chuyện bắt đầu khi hai cô bạn May và Jublek ở lại làm bài tập khuya trong lớp học tư tại trung tâm Siam Square. Ở trong lớp, cả 2 chứng kiến những hiện tượng kì bí diễn ra, mà theo tương truyền là do hồn ma một cô gái mất tích không rõ lý do gây ra. Mỗi khi ánh đèn vụt tắt, cô gái ấy lại trở về để mang một linh hồn đi theo. Liệu nhóm bạn học sinh trung học có tìm ra cách hóa giải lời nguyền hay để bóng ma đáng sợ kia có cơ hội bắt đi một linh hồn vô tội khác nữa?