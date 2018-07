The equalizer 2: Đặc vụ McCall truy lùng kẻ ám sát Susan

Trailer phim:

The Equalizer 2 (Thiện ác đối đầu) dự kiến khởi chiếu tại các rạp ở Việt Nam từ ngày 24/08/2018.

Là phần tiếp theo của bộ phim hành động từng càn quét màn ảnh rộng trong năm 2014, The Equalizer 2 (tựa Việt hoá: Thiện ác đối đầu 2) vừa ra rạp đã lập tức leo lên vị trí quán quân doanh thu phòng vé Bắc Mỹ. Tại quê nhà, chỉ sau 3 ngày công chiếu, phim thu về hơn 35 triệu USD. Tác phẩm nhanh chóng dẫn đầu phòng vé so với bộ phim nhạc kịch ra mắt cùng thời điểm Mamma Mia: Here We Go Again!. Ở thị trường quốc tế, The Equalizer 2 gặt hái được gần 40 triệu USD tính đến hiện tại. Sự trở lại của tài tử 2 lần nhận cúp vàng Oscar Denzel Washington đã, đang và sẽ lôi kéo rất nhiều khán giả đến rạp.



Tài tử Denzel Washington tái xuất màn ảnh

Thương hiệu Equalizer tái xuất và không phụ lòng giới phê bình lẫn công chúng. Peter Travers của tờ Rolling Stone thán phục diễn xuất của Denzel Washington: “Không có gì có thể làm phai mờ màn trình diễn xuất sắc của anh”. Clint O'Connor của trang Akron Beacon Journal cũng đồng quan điểm: “Nhân vật Robert McCall vẫn chất như mọi khi”. Trong khi đó, nhà phê bình Rich Cline xem The Equalizer 2 là “hai giờ đồng hồ giải trí tuyệt đỉnh”. Cây bút Kenneth Turan của Los Angeles Times khẳng định: “Nếu có The Equalizer 3, bạn sẽ tìm thấy tôi trong đám đông đang xếp hàng mua vé”.





Ra mắt vào 2014, The Equalizer thu về hơn 190 triệu USD, tạo nên cơn sốt nhờ các pha hành động chân thực và ấn tượng, cùng diễn xuất xuất thần của Denzel Washington. The Equalizer 2 tiếp tục do Antoine Fuqua ngồi vào ghế đạo diễn. Ông cũng chính người giúp cho Denzel Washington nhận giải Nam chính xuất sắc của Oscar nhờ vào phim Training Day (2001). Kịch bản phần mới do Richard Wenk chấp bút, dựa trên loạt phim truyền hình nổi tiếng cùng tên. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của hai diễn viên gạo cội Bill Pullman và Melissa Leo trong vai Brian và Susan Plummer, những đồng nghiệp cũ của McCall ở CIA; đồng thời đón chào các gương mặt mới Pedro Pascal của Game of Thrones và diễn viên trẻ Ashton Sanders từng gây chú ý trong tác phẩm giành giải Oscar Moonlight.





The Equalizer 2 tiếp tục theo chân cựu đặc vụ CIA Robert McCall trên hành trình làm “người hùng thầm lặng” truy tìm công lý, đặc biệt sau cái chết của người bạn thân Susan. Với câu chuyện phần mới kịch tính, nhiều nút thắt hơn cùng các phân đoạn hành động chân thực, đã mắt, The Equalizer 2 hứa hẹn mang đến trải nghiệm không thua kém gì so với phần đầu tiên cách đây 4 năm.

Xem thêm bài viết đề xuất: