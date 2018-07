“The nun” Ác quỷ ma sơ phim không dành cho người yếu tim

The Nun - Ác quỷ ma sơ

Đạo diễn: Corin Hardy

Thể loại: Kinh dị

Khởi chiếu: 07/09/2018 tại các rạp ở Việt Nam

Trong hai năm liên tiếp, hãng phim Warner Bros. and New Line Cinema đều đưa các bộ phim kinh dị đình đám của mình tham gia sự kiện San Diego Comic-Con. Tại một hoạt động buổi tối mang tên ScareDiego, bom tấn kinh dị được mong đợi nhất năm 2018 - The Nun (tựa Việt hoá: Ác Quỷ Ma Sơ) - gây “truỵ tim” người hâm mộ bởi ánh mắt rùng rợn của Valak. Tấm poster nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội và trở thành cơn ác mộng cho người xem.

Nếu bức teaser poster đã công bố trong tháng 6 chỉ tập trung vào sự đáng sợ của Valak thì tấm poster mới lại gây tò mò cho người xem khi sử dụng cấu trúc đối lập. Bố cục poster được chia làm 2 phần rõ rệt: nửa dưới khuôn mặt là nhân vật sơ Irene, còn nửa trên là Valak. Hai gam màu khác biệt phân định cái thiện và cái ác, trắng và đen, ánh sáng và bóng tối. Nổi bật trên tấm poster là ánh mắt quỷ quyệt và sắc lạnh của ác quỷ Valak. Nhà sản xuất đầy tự tin với dòng tagline “Chứng kiến chương đen tối nhất của vũ trụ The Conjuring”, hứa hẹn mang đến một bộ phim riêng xứng tầm cho nhân vật kinh dị nổi tiếng này.



Valak tạo dáng chuẩn Victoria’s Secret cùng fan tại sự kiện Comic-Con

Ngoài ra, đạo diễn Corin Hardy cũng đăng tải một số hình ảnh của Valak phiên bản “cute lạc lối” tại sự kiện San Diego Comic-Con trên trang Instagram của mình. Búp bê Valak nhí xuất hiện ở khắp nơi, lang thang trên các nẻo đường của San Diego cho đến “tự sướng” cùng người hâm mộ. Đây là điểm tiêu biểu của hoạt động ScareDiego, gây phấn khích của cho các tín đồ phim kinh dị.







Valak sải bước đầy thần thái



Chụp thiếu sáng nhưng Valak vẫn sang

The Nun là phần phim thứ 5 của vũ trụ The Conjuring, theo chân Cha Burke và vị ma sơ trẻ tuổi Irene đi đến tu viện Cârța ở Rumani để điều tra về cái chết bí ẩn của một tu nữ. Burke là một nhà trừ tà giàu kinh nghiệm trong khi Irene có khả năng nhìn thấy những điềm báo về tương lai. Ngay tại nơi ngự trị của Chúa, họ đã phải đối đầu cùng tên ác quỷ khủng khiếp đội lốt ma sơ.



Ác mộng mang tên Valak sẽ trở lại trong tháng 9 này

The Nun do “ông hoàng kinh dị” James Wan ngồi ghế nhà sản xuất và viết nên câu chuyện. Corin Hardy, nhà làm phim tiềm năng được đánh giá cao qua tác phẩm đầu tay The Hallow (2015), được “chọn mặt gửi vàng” vào vị trí đạo diễn. Ngoài ra, biên kịch đình đám Gary Dauberman (series Annabelle, It) cũng tham gia chấp bút cho phim. Tác phẩm có sự tham gia của nam tài tử từng nhận đề cử Oscar Demián Bichir, nữ diễn viên American Horror Story Taissa Farmiga và Bonnie Aarons, thủ vai Valak trong các phần trước.

