Wildling: Câu chuyện đầy ám ảnh từ 'Quái thú rừng sâu'

Wildling - Quái thú rừng sâu

Đạo diễn: Fritz Böhm.

Thể loại: Kinh dị.

Khởi chiếu: 27-7-2018 tại các rạp ở Việt Nam.

Trailer phim:



Wildling gây chú ý tại các liên hoan phim lớn trong thời gian qua.

Bộ phim khai thác quá trình biến đổi cơ thể và tâm lý của cô gái đặc biệt có tên là Anna (Bel Powley đóng). Toàn bộ cuộc sống của cô chỉ vỏn vẹn vài mét vuông trên căn gác mái trong rừng sâu. Cô bị giam giữ bởi một người đàn ông bí ẩn, kẻ luôn gieo rắc vào đầu cô nỗi ám ảnh về con quái vật ăn thịt người Wildling. Sau khi được cảnh sát trưởng Ellen Cooper (Liv Tyler thủ vai) cứu thoát, Anna bắt đầu một cuộc sống mới tại nhà của Ellen. Hành trình hòa nhập cộng đồng của cô vô cùng khó khăn khi Anna vốn đã quen với lối sống “ăn lông ở lỗ” nơi rừng sâu.



Bộ phim gây khiếp sợ bởi bầu không khí rùng rợn và diễn biến căng thẳng.

Tuy nhiên, tác phẩm không chỉ đơn giản như thế. Từ nội dung về sự biến đổi tâm sinh lý của thiếu nữ mới lớn, bộ phim rẽ hướng sang thể loại kinh dị một cách đầy sáng tạo và khéo léo. Trong quá trình làm quen với cuộc sống của người hiện đại, Anna dần phát hiện ra mình hoàn toàn không giống họ. Cô khám phá ra những bí mật đen tối, khủng khiếp về quái vật Wildling và bị cuốn vào những cuộc giết chóc kinh hoàng. Liệu con quái vật ghê rợn đó có thực sự tồn tại?

Wildling là tựa phim mới nhất của hãng AMC Networks Inc, sau nhiều xuất phẩm kinh dị đã trình làng trước đó như The Babadook, The Autopsy of Jane Doe và Room 237. Bộ phim sở hữu dàn diễn viên thực lực bao gồm Bel Powley từng đoạt cúp Nữ chính xuất sắc của giải Gotham với bộ phim The Diary of a Teenage Girl, tài tử Brad Dourif từng nhận đề cử Oscar trong bộ phim kinh điển One Flew Over the Cuckoo’s Nest và nữ diễn viên Liv Tyler được biết đến qua series Lord of the Rings.





Với bầu không khí rùng rợn, diễn biến câu chuyện hồi hộp và nhiều cảnh phim kinh dị ấn tượng, đạo diễn Fritz Böhm đã gây ấn tượng với giới chuyên môn ngay trong tác phẩm điện ảnh đầu tay này. Trước đó, ông từng được vinh danh tại Liên hoan phim ngắn châu Âu-Brest. Ở Wildling, Fritz Böhm tạo nên nỗi sợ hãi từ truyền thuyết ma quái cổ xưa, những chuyển biến tâm lý kỳ quặc và nút thắt câu chuyện gây sốc cho khán giả. Hãy quên đi những bộ phim kinh dị với các pha jump-scare tầm thường, Wildling sẽ tạo nên nỗi sợ hãi cho khán giả một cách rất đặc biệt.

