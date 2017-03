Cục A83 sẽ giám sát gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia

Thí sinh vui vẻ rời phòng thi sau khi kết thúc phần thi môn toán tại điểm thi THPT Hùng Vương, quận 5.

Liên quan đến công tác chống gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015, trao đổi với báo chí ông Nguyễn Huy Bằng, cho biết Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn các Sở, trường chủ trì cụm thi, thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra và Bộ đã tổ chức tập huấn.

Đến nay 70 trường chủ trì cụm thi và 50 sở và Cục nhà trường chủ trì cụm thi đều đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ. Bộ GD&ĐT cũng chỉ đạo tập huấn kỹ giám thị, phổ biến kỹ cho thí sinh, kiểm soát ngay từ khâu vào. “Nếu thí sinh vi phạm sẽ bị phát hiện và xử lý ngay” -ông Bằng nói.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng đã thành lập 14 đoàn thanh tra phụ trách khu vực thi trong cả nước. Đoàn thanh tra này sẽ chịu sự chỉ huy của Chánh Thanh tra khi cần thiết sẽ đến điểm thi. Đặc biệt, các đoàn thanh tra, kiểm tra cơ bản hoạt động lưu động chứ không cắm chốt như trước kia. Hoạt động thanh tra, kiểm tra sẽ diễn ra liên tục trước khi thi thi cho tới khi chấm thi xong.

Ông Bằng khẳng định không có chuyện cụm thi ĐH sẽ làm nghiêm hơn cụm thi tốt nghiệp bởi Bộ đã chỉ đạo phải làm thật nghiêm túc ở tất cả các khâu, trong đó có khâu thanh tra, kiểm tra.

Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ những thiết bị phục vụ gian lận thi cử ngày càng nhỏ gọn, tinh vi, khó phát hiện. Không chỉ rao bán trên mạng, các thiết bị còn được cho thuê với giá cả hợp lý để hỗ trợ thí sinh.

Trước đó ngày 21-6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội (PC50) cho biết, trước thềm kỳ thi THPT quốc gia, qua kiểm tra đơn vị đã phát hiện, thu giữ hàng trăm thiết bị tai nghe siêu nhỏ được một số người tích trữ, rao bán trên mạng xã hội và các trang web bất hợp pháp, phục vụ nhu cầu gian lận trong học hành, thi cử.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, trong buổi thi môn lịch sử, công an Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng dùng thiết bị công nghệ cao để giải đề từ bên ngoài phòng thi và đọc lời giải cho thí sinh đang dự thi tại điểm thi trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (do Học viện Kỹ thuật quân sự chủ trì). Các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ và xử lý theo quy định.