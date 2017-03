Lộ đề thi môn ngữ văn là tin đồn thất thiệt

Quy trình làm đề thi rất nghiêm ngặt Theo quy chế kỳ thi THPT quốc gia, thành viên làm đề thi bị cách ly triệt để với bên ngoài. Chỉ trong trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng ra đề hoặc Trưởng ban in sao đề, các thành viên mới được phép liên hệ với bên ngoài bằng điện thoại cố định, có loa ngoài, có ghi âm dưới sự giám sát của cán bộ bảo vệ, công an. Danh sách người tham gia làm đề thi được giữ bí mật trước, trong và sau kỳ thi. Người làm việc trong khu vực cách ly phải đeo phù hiệu và chỉ hoạt động trong phạm vi cho phép, chỉ được ra khỏi khu vực cách ly sau thời gian thi môn cuối cùng. Trường hợp đặc biệt, được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi hoặc Trưởng ban in sao đề thi, các thành viên mới được phép ra khỏi khu vực cách ly dưới sự giám sát của công an. Phong bì chứa đề thi để giao, nhận, vận chuyển từ nơi làm đề ra bên ngoài được làm bằng giấy rất bền, kín, tối và được dán chặt, không bong mép, có đủ nhãn và dấu niêm phong. Quá trình giao nhận, vận chuyển được công an giám sát. Phong bì chứa đề thi được đựng an toàn trong các thùng có khóa và được niêm phong trong quá trình giao nhận, vận chuyển. Máy móc và thiết bị tại nơi làm đề thi dù bị hư hỏng hay không dùng đến, chỉ được đưa ra ngoài khu vực cách ly sau thời gian thi môn cuối cùng. Ban in sao đề thi làm việc tập trung theo nguyên tắc cách ly triệt để từ khi mở niêm phong đến hết thời gian thi của môn cuối cùng kỳ thi. Trưởng ban in sao đề thi chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội đồng thi và trước pháp luật về việc tiếp nhận đề thi gốc, tổ chức in sao đề thi, bảo quản và chuyển giao đề thi đã in sao cho trưởng Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi của Hội đồng thi với sự chứng kiến của Ủy viên thư ký Hội đồng thi, cán bộ công an được cử giám sát, bảo vệ đề thi. Tại Hội đồng thi, đề thi được bảo quản trong hòm, tủ, hay két sắt có khoá, được niêm phong và có người bảo vệ 24/7; chìa khoá hòm, tủ hay két sắt do trưởng Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi giữ. Quá trình vận chuyển, bàn giao đề thi phải có công an giám sát và biên bản giao nhận. Đề thi tại điểm thi do trưởng điểm thi bảo quản. Đề thi chính thức chỉ được mở để phát cho thí sinh tại phòng thi đúng thời điểm và môn thi do Bộ GD&ĐT quy định. Đề thi dự bị chỉ sử dụng trong trường hợp có sự cố bất thường.