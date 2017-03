Bầm dập mua căn hộ chung cư

Nhiều chủ đầu tư còn thay đổi thiết bị vệ sinh, nội thất của căn hộ so với hợp đồng. Khi dọn vào ở, mọi việc đã rồi nên khách hàng chỉ biết than trời, còn chủ đầu tư thì cố tình làm ngơ. Bà Phùng Thị Phương Lan - ngụ căn hộ 1002, khu căn hộ cao cấp Quốc Cường, đường Trần Xuân Soạn, quận 7 - cho biết: “Rất nhiều cư dân ở đây từng kiện chủ đầu tư ra tòa vì sử dụng vật liệu xây dựng và nội thất không đúng với hợp đồng đã ký”. Nhiều cư dân khu căn hộ cao cấp Quốc Cường tính toán: “Ở căn hộ cao cấp này, so với hợp đồng cam kết thì giá trị vật liệu thi công chỉ bằng 1/4. Nói là chung cư cao cấp cho oai nhưng vào ở mới biết, đó chỉ là cái mác!”.