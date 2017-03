Bắt tay nhau ‘phá vòng vây’ hàng ngoại

Tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng Theo bà Lê Thị Hà Chi, Giám đốc điều hành Công ty May Nhà Bè, việc ký kết hợp tác liên kết giữa các DN ở thời điểm này là điều đáng nhớ của công ty. Dệt may là ngành mũi nhọn nhưng trong bối cảnh hội nhập, ngành dệt may đang gặp khó khăn do phụ thuộc vào nguyên liệu và gia công xuất khẩu. Thị trường trong nước có rất nhiều tiềm năng nhưng DN Việt chưa khai thác hết và thiếu kinh nghiệm, giải pháp marketing hiệu quả nên chưa có chỗ đứng xứng tầm. “Do đó, việc liên kết này sẽ giúp các DN trong nước tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng” - bà Chi nói. DN đầu tư nước ngoài hiện chiếm 50% tổng giá trị sản xuất công nghiệp, trong đó công nghiệp chế tạo chiếm tới 70%. Hàng xuất khẩu tuy gắn mác “Made in Vietnam” nhưng có tới 70% là của DN nước ngoài, thương hiệu nước ngoài.