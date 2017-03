Chưa đến lúc phải thay đổi tỉ giá

Tuy nhiên, năm nay dự trữ ngoại hối trong nước được cho là sẽ đạt mức kỷ lục 35 tỉ USD. Các chuyên gia đều cho rằng từ nay đến cuối năm sẽ không có nhiều áp lực lên tỉ giá, đặc biệt càng không nên thay đổi tỉ giá trong thời điểm này.

Mới đây, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) phân tích có ba nguyên nhân chính cho thấy nguồn ngoại tệ năm nay khá dồi dào. Thứ nhất, Việt Nam vẫn đang ghi nhận xuất siêu, đồng thời các doanh nghiệp xuất khẩu được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần cho sự tăng trưởng trong năm nay. Theo đó, cầu ngoại tệ tăng phục vụ sản xuất thì cũng sẽ có nguồn cung ngoại tệ đối ứng từ hoạt động xuất khẩu. Thứ hai, dòng vốn nhà đầu tư nước ngoài giải ngân cũng ngày càng tăng tích cực và đến nay đạt 6,8 tỉ USD. Thứ ba, dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục 35 tỉ USD.

Song song đó nhiều ngân hàng cho biết thời gian qua có hiện tượng người dân và doanh nghiệp giảm dự trữ ngoại tệ để chuyển sang nắm giữ VND. Nguyên nhân là lãi suất huy động USD chỉ là 1%/năm, trong khi VND là 5%-6%/năm. Hơn nữa Ngân hàng Nhà nước cam kết giữ tỉ giá ổn định trong năm 2014 biến động không quá 2%. Bởi vậy nhiều người có xu hướng bán USD ra VND để gửi tiết kiệm lấy lãi suất cao.

Khảo sát trên thị trường tự do, từ đầu năm đến nay USD trên thị trường tự do nhiều lúc thấp hơn hoặc ngang bằng so với ngân hàng. Trong khi đó trước đây USD tự do dường như bao giờ cũng cao hơn so với các ngân hàng. Điều đó cho thấy cầu ngoại tệ đã giảm hẳn trong khi cung ngoại tệ ngày càng tăng.

Theo ông Huỳnh Trung Minh, chuyên gia kinh tế, hiện nay Ngân hàng Nhà nước đang điều tiết rất tốt cung cầu ngoại tệ, tập trung mua USD khi thị trường dư thừa nhằm sẵn sàng bán cho các ngân hàng thương mại khi cần. Việc có hay không điều chỉnh tỉ giá từ giờ đến cuối năm phụ thuộc vào tình hình xuất nhập khẩu của thị trường.

Vậy trong bối cảnh lãi suất đồng USD ở Mỹ tăng, đồng USD có xu hướng tăng so với các đồng ngoại tệ ở các nước sẽ tác động thế nào lên tỉ giá? “Với thị trường Mỹ thì chúng ta xuất đi nhiều hơn nhập về nên mình sẽ thu về USD cao thì là có lợi” - ông Minh đánh giá.

Tuy nhiên, theo một chuyên gia tài chính, thường cuối năm hoạt động nhập khẩu tăng nên có thể Ngân hàng Nhà nước sẽ phải điều chỉnh thêm một lần nữa. Dù vậy ngân hàng chỉ nên điều chỉnh ít để hỗ trợ xuất khẩu nhưng không làm tỉ giá biến động nhiều.

YÊN TRANG