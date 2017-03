Trồng mía nhiều nhưng giá đường cao ngất

Khó cạnh tranh với đường lậu Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, ở Thái Lan, ngành mía đường có một ủy ban mía đường quốc gia điều hành theo Luật Mía đường. Luật này quy định ba quota A, B và C, mỗi công ty mía đường của Thái Lan đều phải có nghĩa vụ thực hiện quota A cung cấp cho nhu cầu nội địa (với giá nội địa luôn cao hơn giá xuất khẩu và giá thương mại thế giới). Quota B dành cho các hợp đồng dài hạn cung cấp quốc tế mà Thái lan đã ký kết. Giá mía và giá đường trong nước được ủy ban mía đường quốc gia định giá để đảm bảo người nông dân có lãi, yên tâm trồng mía. Quota C là quota thặng dư, các công ty đường không được tiêu thụ trong nước mà được tự do xuất khẩu. Với quota C, giá bán chỉ cần trên giá thành thì họ cũng có lãi. Bản thân quota C đã có ưu thế về giá mà lại nhập lậu vào Việt Nam nên đường Việt Nam dù có hạ giá đến mức nào thì đường lậu Thái Lan cũng luôn thấp hơn một giá để chiếm lĩnh thị trường. Các nhà sản xuất bánh kẹo trong nước muốn cạnh tranh được với bánh kẹo ngoại thì cũng cần phải đoàn kết, liên minh với nhau hoặc mở rộng liên doanh. Hầu hết các ngành nghề tại Việt Nam đều có hiệp hội nhưng riêng bánh kẹo thì chưa có hiệp hội để tham vấn chính sách phát triển cho ngành, cho Chính phủ. Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc marketing Công ty

Bánh kẹo Hữu Nghị