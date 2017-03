Ukraine bất ngờ ra tiền giấy bằng… sợi lanh

Ngân hàng Ukraine lý giải dùng sợi lanh vì tính chất bền và dai hơn của nó. Hiện nay nó cũng được sử dụng để sản xuất đồng USD. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa chắc chắn liệu điều này có thể biến đồng hryvnia hiện khá “yếu đuối” trở thành một loại tiền tệ có giá trị “bền vững” không.



Trong một thông cáo báo chí, Ngân hàng TW Ukraine cho biết rằng đồng hryvnia mới sẽ được làm từ sợi lanh. Các công ty sản xuất giấy đã thử nghiệm với nhiều loại vật liệu (ví dụ sợi bông) nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn sợi lanh bởi giá thành rẻ nhất.

Các loại vật liệu khác như sợi rơm và sợi chuối cũng đã được cân nhắc và sợi lanh “từ lâu đã được sử dụng để sản xuất tiền giấy ở Mỹ” - Phó Giám đốc Ngân hàng TW, ông Yakov Smoliy, cho biết thêm.



Đồng hryvnia của Ukraine Ảnh: galynatateworpress.com



Việc giới thiệu tiền giấy mới làm từ sợi lanh “sẽ đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển tiền tệ tại đất nước Ukraine”. Ông Smoliy khẳng định rằng loại tiền giấy mới này sẽ khó có thể bị hư hại.

Tuy nhiên, dường như Ukaine sẽ phải mất nhiều hơn nếu muốn tăng giá trị cũng như tỉ giá hối đoái của đồng hryvnia khi mà đồng tiền này đã giảm giá mạnh trong suốt hai năm qua.

Kể từ các cuộc biểu tình ủng hộ liên minh Chấu Âu (EuroMaidan) vào năm 2014, Ngân hàng TW đã chuyển đồng hryvnia sang loại tiền tệ thả nổi theo yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Trong vòng vài tháng sau đó, đồng hryvnia đã giảm 70% giá trị so với đồng USD, dẫn tới việc Ukraine sụp đổ nền kinh tế cũng như tăng sự bất ổn trong đời sống xã hội của người dân.

Trên thực tế, lanh là một loại thức ăn và nó được trồng ở các khu vực ôn đới trên thế giới. Ở các nước phương Tây, lanh thường được dệt làm các tấm trải giường, các loại quần áo mặc bên trong hay các khăn trải bàn.

Để không gây ngạc nhiên, Ngân hàng TW Ukraine đã đề cập đến trong thông báo của mình rằng sự cải tiến trong việc sản xuất đồng hryvnia này sẽ “hỗ trợ cho các công ty sản xuất nông sản trong nước và tạo ra thêm nhiều việc làm cho người dân”.

Không chỉ bền và dai hơn, nó còn đáng tin hơn các loại vật liệu đã được sử dụng để in tiền giấy trước đây. Trong thời kỳ thống trị tại Alaska, Nga đã cho in tiền trên các tấm da thuộc. Giữa thế kỷ 19, Mỹ sử dụng lụa để in các đồng USD.

Các lựa chọn rẻ tiền nhất như là nhung hoặc gỗ là biểu tượng của các nền kinh tế đang gặp khủng hoảng lớn hoặc tình trạng siêu lạm phát - giống một số quốc gia thời Hậu chiến thế giới I. Năm 1902, đồng tiền khẩn cũng được in trên tấm kha-ki và sử dụng trong suốt cuộc chiến trang Boer ở Nam Phi.