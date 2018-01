Cha mất, anh em ông Đinh La Thăng có được về chịu tang?

Về mặt pháp lý, luật sư Phạm Công Hùng (nguyên thẩm phán TAND Tối cao) cho hay BLTTHS hiện hành không có quy định về việc cho phép bị can, bị cáo đang bị tạm giam được về nhà một thời gian nhất định để giải quyết chuyện gia đình, trong đó có việc đám tang của người thân. Trường hợp bị can, bị cáo đang bị tạm giam được cho về chịu tang người thân cũng chưa từng xảy ra trong thực tiễn. Chỉ trừ trường hợp bị can, bị cáo đang bị tạm giam được cơ quan có thẩm quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn. Cụ thể là ông Đinh La Thăng hoặc ông Đinh Mạnh Thắng được cơ quan có thẩm quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại, cấm đi khỏi cư trú và chịu sự quản lý của cơ quan chức năng.

Theo luật sư Phạm Công Hùng, thẩm quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn hiện nay đối với trường hợp anh em ông Thăng thuộc tòa án và phải thỏa mãn điều kiện rất khắt khe theo luật định. Ông Đinh Mạnh Thắng đang bị TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm về tội tham ô tài sản nên thẩm quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bị cáo này là do HĐXX ở phiên tòa này quyết định. Còn trường hợp ông Đinh La Thăng vừa bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội cố ý làm trái…, do bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực, cấp phúc thẩm chưa thụ lý nên chưa biết thẩm quyền thuộc về tòa nào giải quyết (tòa sơ thẩm hay phúc thẩm).

Tuy nhiên theo luật sư Phạm Công Hùng, các phân tích trên chỉ dựa vào các quy định tố tụng hình sự hiện hành. Còn thực tế như thế nào còn phụ thuộc vào việc anh em ông Thăng có đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho về chịu tang cha hay không và các cơ quan có thẩm quyền có chấp thuận hay không...