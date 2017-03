Ngừng phiên tòa giáo viên kiện hiệu trưởng vì bị buộc thôi việc

Chiều 11-8, sau một buổi xét xử, TAND tỉnh Phú Yên quyết định tạm ngừng trong thời gian một tháng phiên tòa phúc thẩm vụ án tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải.

Theo chủ tọa phiên tòa, lý do tạm ngừng là để các đương sự có thời gian cân nhắc, thỏa thuận về việc giải quyết vụ án. Nguyên đơn vụ kiện này là ông Tống Văn Thọ (57 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Ea Trol, huyện Sông Hinh, Phú Yên) và bị đơn là hiệu trưởng trường này.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 31-8-2015, TAND huyện Sông Hinh tuyên bác toàn bộ nội dung khởi kiện của ông Thọ. Trong đơn kiện, ông Thọ yêu cầu hủy quyết định số 14 ngày 31-10-2014 của hiệu trưởng Trường Tiểu học Ea Trol về kỷ luật buộc thôi việc đối với ông, buộc trường này nhận ông trở lại làm việc, giải quyết các chế độ tiền lương, phụ cấp.



Ông Tống Văn Thọ đau đớn vì cho rằng mình bị oan và bị kỷ luật không đúng quy định. Ảnh: TẤN LỘC

Theo hồ sơ, ngày 9-7-2012, ông Thọ bị Công an huyện Sông Hinh bắt tạm giam để điều tra hành vi cưỡng dâm. Ngày 15-1-2013, TAND huyện Sông Hinh phạt ông Thọ hai năm tù.

Sau khi ông Thọ kháng cáo kêu oan, ngày 28-5-2013, TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm do chưa đủ cơ sở vững chắc để kết tội, giao hồ sơ cho VKSND huyện Sông Hinh điều tra lại.

Ngày 20-9-2013, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh ra kết luận điều tra lại, kết luận “Hành vi của ông Tống Văn Thọ đủ yếu tố cấu thành tội cưỡng dâm”. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, công an huyện ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Thọ với lý do người bị hại tự nguyện rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án.



Tiếp đó, ngày 3-1-2014, UBND huyện Sông Hinh ra quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Thọ. Sau khi ông Thọ khiếu nại, ngày 7-5-2014, UBND huyện ra quyết định hủy quyết định kỷ luật trên.

Ngày 31-10-2014, hiệu trưởng Trường Tiểu học Ea Trol ra quyết định số 14 kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Thọ. Lý do buộc thôi việc là vi phạm đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Thọ khởi kiện hiệu trưởng vì cho rằng không có căn cứ khi ra quyết định kỷ luật. Ông Thọ cho rằng mình không có hành vi cưỡng dâm vì không có bản án nào kết luận ông phạm tội. Thứ hai, hiệu trưởng cho rằng ông khám, chữa bệnh trái phép gây hậu quả nghiêm trọng là không có cơ sở vì ông không bị bất kỳ cơ quan chức năng nào xử lý về hành vi này, cũng như không có hậu quả nào xảy ra.

Tại phiên tòa phúc thẩm, hiệu trưởng Trường Tiểu học Ea Trol vẫn cho rằng việc áp dụng hình thức buộc thôi việc đối với ông Thọ là có cơ sở và phù hợp.