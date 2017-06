Phạt tù vì làm hư mặt bàn: Đáng gì mà xử hình sự!

Bài báo phản ánh ngày 23-6, TAND TP Phủ Lý (Hà Nam) tuyên phạt Lê Thị Trang (29 tuổi, trú TP Phủ Lý) 12 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hồ sơ thể hiện tối 3-2, Trang đến quán karaoke Thanh Hà (do bà Nguyễn Thị Thanh Hà) làm chủ thì xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, Trang và bà Hà lao vào giằng co với nhau. Hai con gái bà Hà liền xông vào cùng mẹ giật tóc, cào cấu Trang. Ngay sau đó một người đàn ông đến can ngăn nên sự việc dừng lại. Tuy nhiên, khi được mọi người đẩy ra gần chiếc bàn có khung nhựa, mặt đá, Trang vẫn tiếp tục “khẩu chiến” và cầm chiếc cốc thủy tinh dằn xuống mặt bàn khiến mặt bàn bị sứt mép… Cơ quan tố tụng xác định mặt bàn bằng đá của gia đình bà Hà bị sứt hai vị trí, thiệt hại hơn 2,8 triệu đồng.

Trước hết cần khẳng định rằng việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Trang trong trường hợp này là không cần thiết. Bởi lẽ xuất phát từ việc chủ quán karaoke đã không giữ đúng lời hứa đặt phòng với khách hàng là một việc làm đáng lên án. Nếu chủ quán biết cư xử đúng mực thì phải xin lỗi Trang nhưng ngược lại đã có những lời lẽ không đúng mực dẫn đến hai bên xô xát, gây mất trật tự an ninh. Do đó chủ quán cũng có lỗi và đây chính là nguyên nhân làm cho Trang bức xúc, nếu không nói là bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của chủ quán.

Việc Trang dùng ly đập xuống mặt bàn làm vỡ bàn, gây thiệt hại cho chủ quán hơn 2 triệu đồng là hành vi sai trái nhưng sau khi sự việc xảy ra, Trang đã thấy lỗi của mình, tự nguyện bồi thường cho chủ quán 6 triệu đồng, thể hiện sự ăn năn hối cải. Ở các địa phương khác, trường hợp tương tự như thế này, công an chỉ cần gọi hai người đến trụ sở nhắc nhở và xử phạt hành chính, đồng thời buộc Trang phải bồi thường cho chủ quán là xong. Nếu trường hợp tương tự thế này cũng truy tố, xét xử thì làm sao cho xuể!

Việc truy tố Trang đang phải một mình nuôi con nhỏ mới chỉ hơn một tuổi, lại là lao động chính đã không cần thiết, mà tại phiên tòa kiểm sát viên còn đề nghị phạt Trang 12-18 tháng tù là không bình thường. Giả thiết đã trót truy tố để “răn đe” và làm gương cho người khác thì cũng chỉ nên áp dụng hình phạt cảnh cáo đối với Trang cũng là quá đủ.

Thiết nghĩ Trang nên kháng cáo để TAND tỉnh Hà Nam xét xử phúc thẩm nhằm có bản án thấu lý đạt tình.