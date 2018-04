Sắp xử kẻ ngáo đá cầm dao truy sát, chém dã man hai người

Không loại trừ trách nhiệm hình sự Trao đổi, nhiều chuyên gia cho biết ma túy đá có chứa chất dạng Methamphetamine hoặc Amphetamine được tổng hợp từ các hóa chất. Ngoài tác dụng gây hưng phấn như heroin, thuốc lắc..., ma túy đá còn khiến người sử dụng trở nên hung hãn, hưng phấn quá mức, thần kinh bị rối loạn, hoang tưởng mất khả năng làm chủ hành vi. Ma túy đá có thể khiến người sử dụng gây tội ác trong tình trạng loạn thần hoàn toàn nhưng dưới góc độ luật pháp thì đây không phải là tình tiết để loại trừ trách nhiệm hình sự hay tình tiết giảm nhẹ. Tuy pháp luật chưa có quy định riêng đối với người phạm tội trong tình trạng bị kích thích do nghiện ma túy nhưng Điều 14 BLHS cũ có quy định: Người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Trường hợp người nghiện ma túy dẫn đến loạn thần phạm tội cũng tương tự trường hợp phạm tội do sử dụng “chất kích thích mạnh khác” nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.