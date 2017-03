TP.HCM: Nhiều vụ giả danh công an đe dọa, bắt chuyển tiền

Cơ quan chức năng đã phát hiện một số vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, nhiều hoạt động kinh doanh đa cấp có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.

Trong hơn bảy tháng qua, CQĐT hai cấp đã khởi tố mới 5.577 vụ với 5.446 bị can (giảm 462 vụ, 233 bị can so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, đáng chú ý là có nhiều vụ giả danh công an, VKS đe dọa, bắt chuyển tiền vào các tài khoản chỉ định để chiếm đoạt 13 tỉ đồng (theo ước tính ban đầu). CQĐT hai cấp cũng khởi tố mới sáu vụ với chín bị can nhóm tội tham nhũng và chức vụ. Điển hình là vụ trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú chỉ đạo kế toán trưởng lập, ký thủ tục chi khống tiền bồi thường, hỗ trợ để chiếm đoạt 23 tỉ đồng.

Thời gian này, VKS hai cấp thực hiện 52 cuộc kiểm sát nhà tạm giữ, trại tạm giam, phát hiện một số vi phạm như biên bản bắt người không có người chứng kiến, lệnh tạm giam không có chữ ký của người bị tạm giam... Có 103 trường hợp quá hạn tạm giam do chậm chuyển lệnh, trong đó thuộc trách nhiệm của một số tòa, VKS quận, công an quận…