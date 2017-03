Trả ô tô biếu giám đốc sở là không đúng

Theo hồ sơ, năm 2004, Trần Thị Quý Phượng trở thành giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bình An (trụ sở ở TP Pleiku, Gia Lai). Từ năm 2009 đến 2011, Công ty Bình An trúng thầu 11 công trình xây dựng cơ bản tại tỉnh Gia Lai với tổng số tiền hơn 112 tỉ đồng.

Ứng tiền dự án, thi công qua loa rồi… trốn

Công ty Bình An đã tạm ứng tại bốn ban quản lý (BQL) dự án với số tiền hơn 49 tỉ đồng. Sau đó, công ty này chỉ thi công theo kiểu nhỏ giọt một số phần việc như phát quang tuyến, san ủi nền… rồi rút toàn bộ máy móc, thiết bị, công nhân khỏi hiện trường mà không thông báo lý do với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát.

Theo CQĐT, với tư cách là giám đốc công ty, Phượng đã sử dụng tiền tạm ứng để mua ô tô, trả nợ ngân hàng, trả các khoản vay cá nhân… Sau khi không có khả năng thi công và hoàn trả tiền cho Nhà nước, Phượng bỏ trốn rồi bị công an bắt vào tháng 10-2012. Tại CQĐT, Phượng khai toàn bộ tài sản của Phượng và Công ty Bình An đã thế chấp tại ngân hàng, bị ngân hàng phong tỏa, bán để thu hồi nợ…

Sau đó, Phượng bị khởi tố, truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong hai công trình đường giao thông ở huyện Ia Grai và huyện Kông Chro. Ngoài ra, Phượng còn bị khởi tố, truy tố về tội trốn thuế.





Bị cáo Phượng làm nhân chứng tại phiên xử nguyên trưởng BQL dự án Đầu tư xây dựng cơ bản huyện Ia Grai Nguyễn Bổng. Ảnh: Q.LOAN

VKS: Tòa phúc thẩm trả xe sai

Tháng 9-2014, TAND tỉnh Gia Lai xử sơ thẩm đã phạt Phượng tổng cộng 24 năm ba tháng tù về các tội danh trên. Về phần dân sự, tòa buộc Phượng phải trả cho BQL dự án Đầu tư xây dựng huyện Kông Chro hơn 8,6 tỉ đồng; trả cho Chi cục Thuế TP Pleiku 1,65 tỉ đồng và hơn 140 triệu đồng tiền trốn thuế. Ngoài ra, tòa còn phạt Võ Thị Thụ (chủ hai doanh nghiệp có trụ sở ở TP Pleiku) 18 tháng tù treo về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Cạnh đó, theo tòa, lời khai của Phượng phù hợp với các chứng cứ khác thể hiện rằng để tạo mối quan hệ và nhận sự giúp đỡ từ ông Trần Thế Vinh (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai thời điểm đó), sau khi tạm ứng tiền từ BQL dự án Đầu tư xây dựng huyện Kông Chro, Phượng đã mua xe ô tô biển số 81A-002.78 (trị giá 1,7 tỉ đồng) tặng ông Vinh. Vì thế, tòa tuyên tịch thu chiếc xe này để bảo đảm công tác thi hành án.

Tháng 3-2015, Tòa Phúc thẩm TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) xử phúc thẩm đã giảm án cho Phượng xuống còn 20 năm ba tháng tù. Về phần xử lý vật chứng là chiếc ô tô biển số 81A-002.78, tòa tuyên không tịch thu bán đấu giá mà giao trả cho vợ ông Vinh...

Theo VKSND Tối cao, việc tòa cấp phúc thẩm giao trả chiếc ô tô biển số 81A-002.78 cho vợ ông Vinh là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Bởi lẽ tại phiên tòa sơ thẩm, Phượng khai sử dụng hơn 1,67 tỉ đồng tạm ứng của BQL dự án Đầu tư xây dựng huyện Kông Chro mua xe ô tô này tặng ông Vinh nhằm mục đích tạo mối quan hệ để được giúp đỡ trong việc làm ăn. Lời khai trên phù hợp với thực tế là sau khi mua và làm các thủ tục đăng ký lấy biển số xong, Phượng đã giao xe cho gia đình ông Vinh sử dụng ngay. Do chỉ có ý định mua xe tặng ông Vinh nên bị cáo khẳng định không bán xe cho vợ ông Vinh mà chỉ làm mọi việc (hợp đồng mua bán, hợp đồng ủy quyền) theo yêu cầu của vợ ông Vinh nhằm hợp thức hóa việc tặng xe.

Theo VKSND Tối cao, chiếc ô tô trên đã được mua từ nguồn tiền tạm ứng của BQL dự án Đầu tư xây dựng huyện Kông Chro. Hiện Công ty Bình An của Phượng còn nợ và không có khả năng trả. Vì vậy, hợp đồng mua bán và hợp đồng ủy quyền giữa Phượng và vợ ông Vinh là hợp đồng có nội dung trái pháp luật. Công ty Bình An vẫn đứng tên quyền sở hữu đối với chiếc xe. Đó là vật chứng của vụ án nên cần phải thu hồi trả về cho Công ty Bình An để bảo đảm việc trả nợ của công ty này đối với khoản tiền đã tạm ứng của các BQL dự án và bảo đảm công tác thi hành án đối với Phượng.

Từ đó, VKSND Tối cao đã kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hủy bản án phúc thẩm về phần xử lý vật chứng là chiếc ô tô nói trên để xét xử phúc thẩm lại.