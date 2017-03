Xử tù bị cáo khi chưa… khởi tố vụ án

VKSND Tối cao từng kiến nghị xử lý điều tra viên Liên quan đến những sai phạm trong hoạt động tư pháp trong vụ án này, từ tháng 5-2012, VKSND Tối cao đã có kiến nghị xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm. Cụ thể, ngày 30-5-2012, VKSND Tối cao đề nghị giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức kiểm điểm các cá nhân liên quan đến việc bắt tạm giam bị can Cao Thị Thu Hằng và có biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm minh. Bởi CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ mặc dù biết rõ Hằng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, không có biểu hiện bỏ trốn nhưng vẫn bắt tạm giam Hằng. Đồng thời, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ còn đề nghị cắt quà tiếp tế cho Hằng khi Hằng không vi phạm nội quy trại giam. Đối với điều tra viên Nguyễn Mạnh Cường, VKSND Tối cao xác định Cường đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của CQĐT; xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân qua việc Cường giả mạo tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc kê biên tài sản. Cụ thể Cường đã tự ý viết thêm vào biên bản ghi lời khai của Hằng ngày 1-8-2011 với nội dung: “Tôi cùng chồng tôi là Hòa và hai con nhỏ đang sống tại căn nhà ở thôn Nỗ Lực, xã Thụy Vân, Việt Trì. Nhà này do chồng tôi làm từ năm 2009, chúng tôi sống chung với nhau”. Cường còn tự viết khống trong biên bản xác minh tại UBND xã Thụy Vân ngày 17-11-2011 với nội dung: “Cao Thị Thu Hằng sống cùng chồng con trai tại ngôi nhà bốn tầng ở xã Thụy Vân, nhà này do vợ chồng Hằng làm trên mảnh đất thuộc quyền sở hữu của bố mẹ đẻ Hằng là ông Cao Trung Sự”. Tuy nhiên, VKSND Tối cao xác định hành vi giả mạo của Cường chỉ nhằm phục vụ điều tra và đảm bảo thi hành án, không có vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. Mặt khác, việc kê biên tài sản đã được CQĐT giải tỏa, chưa gây thiệt hại tới tài sản của bố mẹ đẻ Hằng. Do vậy, hành vi của Cường chưa đến mức xử lý hình sự, mà chỉ cần kiến nghị xử lý kỷ luật nghiêm minh. Tiếp tục triệu tập bị can Ngày 4-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ lại gửi giấy triệu tập bị can cho Cao Thị Thu Hằng. Nội dung giấy triệu tập ghi rằng: Yêu cầu Cao Thị Thu Hằng đúng 8 giờ 30 ngày 8-12 đến Cơ quan CSĐT tỉnh Phú Thọ để “làm việc”. Giấy triệu tập do Thượng tá Đinh Văn Phúc - Phó thủ trưởng CQĐT ký, không nói rõ là làm việc về vấn đề gì.