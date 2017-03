Mỹ sẽ tái chiếm xong Mosul trước khi Trump nhậm chức

Cuộc tái chiếm Mosul từ IS đang và sẽ còn khó khăn, tuy nhiên sẽ hoàn thành trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức, Reuters dẫn dự đoán của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Caster đầu ngày 5-12.



Tái chiếm Mosul - thành trì lớn nhất của IS ở Iraq được xem là một bước tiến quan trọng trong chiến dịch tiêu diệt IS. Hơn 100.000 quân Iraq gồm binh sĩ quân đội, lực lượng vũ trang người Kurd, lực lượng dân quân người Shiite đã bắt đầu cuộc chiến tái chiếm Mosul từ ngày 17-10. Chiến dịch còn có sự trợ giúp của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu.



Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Caster dự đoán Mosul sẽ được tái chiếm thành công trước khi ông Trump nhậm chức. Ảnh: REUTERS



“Điều này chắc chắn là khả thi nhưng tôi xin khẳng định một lần nữa: Đây sẽ là một cuộc chiến rất khó khăn” - Bộ trưởng Caster trả lời khi được hỏi liệu chiến dịch có kết thúc thành công trước khi ông Trump nhậm chức ngày 20-1.

Sau bảy tuần tấn công, chính phủ Iraq tuyên bố đã tái chiếm được 30% Mosul. IS vẫn còn kiểm soát 70% còn lại. Phía IS sau bảy tuần rút quân, co cụm thì vài ngày gần đây đã bắt đầu phản công mạnh, kìm hãm đà tấn công của lính đặc nhiệm Iraq ở hướng tiến công phía đông, cũng như đà tấn công của quân Iraq ở các hướng nam và tây vào Mosul.



Xe quân sự Iraq trong một trận chiến với IS ở Mosul (Iraq) ngày 4-12. Ảnh: REUTERS



Ngày 4-12, giao tranh giữa quân Iraq và IS diễn ra dữ dội ở khu Shaimaa (Mosul). Trong 45 ngày thực hiện chiến dịch, quân Iraq đã đối mặt với hơn 630 vụ đánh bom tự sát bằng xe hơi của IS, trung bình một ngày 14 vụ.



Lính Iraq đốt lửa sưởi ấm ở làng Gogjali ở Mosul (Iraq). Ảnh: VICE



Hiện cả quân Iraq, IS và người dân Mosul đang hứng chịu mùa đông giá lạnh. Mưa đã khiến các tuyến đường quân Iraq dùng tấn công vào Mosul chìm trong bùn lầy. Công tác cứu trợ dân Mosul có tiến triển. Ngày 4-12 xuất hiện một số xe tải tiến vào Mosul phân phát thực phẩm, nhiên liệu, nước uống cứu trợ dân khu vực đã được tái chiếm, theo AP.



Người dân quận Samah (Mosul) nhận khoai tây cứu trợ ngày 4-12. Ảnh: AP



Bộ trưởng Caster không nói rõ liệu quân Iraq sẽ làm thế nào để chiến thắng trước ngày 20-1 trước đà phản công mạnh của IS và tình hình thời tiết không thuận lợi hiện tại.



Reuters dự đoán với đà phản công hiện tại của IS thì cuộc chiến nhiều khả năng sẽ không thể hoàn tất trong năm 2016 mà sẽ kéo lan sang năm 2017. Còn việc có kết thúc trước khi Mỹ thay đổi chính phủ vào ngày 20-1-2017 hay không thì chưa thể chắc chắn.



Trẻ em Mosul theo gia đình sơ tán. Đã có hơn 70.000 dân sơ tán khỏi Mosul trong bảy tuần qua. Ảnh: VICE



Trước đó, phát biểu tại bang California ngày 3-12, Bộ trưởng Caster để mở khả năng Mỹ và liên quân chống IS có thể sẽ lưu lại Iraq sau khi hoàn thành truy quét IS ở nước này.



“Với tình hình cụ thể ở Iraq, việc liên quân ở lại để hỗ trợ, thực hiện các công việc huấn luyện, trang bị cảnh sát địa phương, lính biên phòng và các lực lượng khác phòng ngừa IS tái tấn công.