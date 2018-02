Nga phá tan âm mưu khủng bố ngày bầu cử

Theo trang tin Sputnik, FSB ngày 1-2 thông báo đã tiêu diệt một nghi phạm khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở TP Nizhny Novgorod. Đối tượng này âm mưu tấn công khủng bố quy mô lớn ngay trong dịp bầu cử tổng thống năm 2018. “FSB đã ngăn chặn thành công hoạt động của một thành viên nhóm IS. Người này đang âm mưu tấn công khủng bố ở Nizhny Novgorod” - thông cáo ngày 1-2 cho biết.



FSB cũng cho biết đã tìm thấy một thiết bị nổ tự chế công suất lớn, các thành phần chế tạo thiết bị nổ cùng nhiều loại súng và đạn dược tại hiện trường. Theo Sputnik, nghi phạm đã nổ súng chống trả các nhân viên của FSB. Sau một thời gian ngắn giao tranh, nghi phạm đã bị bắn hạ. Bản thông cáo không tiết lộ danh tính nghi phạm nhưng xác nhận người này là công dân của một quốc gia láng giềng.



Đội đặc nhiệm chống khủng bố Alpha thuộc FSB của Nga. Ảnh: SPUTNIK

Khủng bố vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Nga. Hôm 27-12-2017, một cửa hàng tạp hóa ở TP St. Petersburg đã phát nổ khiến 13 người bị thương. Tổng thống Vladimir Putin đã lên tiếng cáo buộc đây là hành động tấn công khủng bố. Trong tháng này, các cơ quan an ninh Nga đã triệt phá thành công một cuộc tấn công khủng bố khác cũng nằm ở TP St. Petersburg nhờ vào dữ liệu tình báo do Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) chia sẻ. Sau vụ việc ở St. Petersburg, Tổng thống Putin đã thông qua một đạo luật trong đó đưa ra hình phạt nghiêm khắc hơn, gồm cả án tù chung thân đối với hành vi được cho là tuyển mộ khủng bố.



Cuộc bầu cử tổng thống Nga dự kiến diễn ra vào ngày 18-3. Đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng một số chính trị gia nổi bật khác đã thông báo kế hoạch tranh cử của mình.