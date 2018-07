Ông Trump lo Nga giúp đảng Dân chủ thắng bầu cử tháng 11 tới

Hôm qua 24-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông rất lo ngại rằng Nga sẽ can thiệp vào đợt bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới bằng cách giúp đỡ đảng Dân chủ.



"Tôi lo ngại rằng Nga sẽ tác động quyết liệt tới cuộc bầu cử sắp tới. Dựa trên thực tế rằng chưa có tổng thống Mỹ nào cứng rắn với Nga hơn tôi, họ (Nga) sẽ đẩy mạnh giúp đỡ cho đảng Dân chủ. Họ chắc chắn không muốn Trump thắng” - ông Trump viết trên Twitter, không kèm bằng chứng nào.

Theo CNN, tính tới thời điểm hiện tại, đây là tuyên bố dứt khoát nhất của ông Trump về việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Tuyên bố được ông Trump đưa ra chỉ một tuần sau khi ông hứng chỉ trích vì ám chỉ Nga không can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, trong cuộc họp báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16-7 tại Helsinki, bất chấp kết luận ngược lại của cơ quan tình báo Mỹ.



Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tại cuộc họp báo trong khuôn khổ thượng đỉnh Mỹ-Nga ở Helsinki (Phần Lan) ngày 16-7. Ảnh: REUTERS



Trở về nước một ngày sau, ông Trump lập tức thay đổi tuyên bố của mình với lý do “lỡ lời”. Lý ra câu nói đúng phải là “tôi không thấy lý do gì Nga không làm thế”, chứ không phải là “tôi không thấy lý do gì Nga làm thế” như ông đã nói trong cuộc họp báo với ông Putin.

Ngày sau nữa, trao đổi với phóng viên trước cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, ông Trump đã trả lời “Không” khi được hỏi liệu Nga vẫn đang nhắm vào nước Mỹ. Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders sau đó phải họp báo đính chính từ “Không” của ông Trump là ý muốn từ chối không trả lời câu hỏi, chứ không phải trả lời nội dung câu hỏi.

Tuần trước, khi được phóng viên hỏi có đồng ý với đánh giá của Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats về mối đe dọa Nga vẫn đang gây ra cho Mỹ hay không, ông Trump thể hiện một sự ủng hộ không mấy nhiệt tình.

“À, tôi chấp nhận, ý tôi là ông ấy là chuyên gia. Đó là công việc của ông ấy. Ông ấy luôn làm việc rất tốt. Tôi có một niềm tin lớn vào Dan Coats. Nên nếu ông ấy nói là như thế thì tôi sẽ chấp nhận là như thế” - ông Trump trả lời.

Các cơ quan tình báo Mỹ kết luận rằng Nga đã can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và giúp ông Trump đắc cử. Thời gian qua Mỹ tăng trừng phạt và tăng căng thẳng ngoại giao với Nga.

Tuy nhiên, bản thân ông Trump lại rất ít khi công khai chỉ trích những hành động của Nga. Trong khi đó trước thượng đỉnh với ông Putin, ông Trump đổ mối quan hệ lạnh nhạt Mỹ-Nga cho chính phủ các đời tổng thống trước và cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về khả năng Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Phần mình, trong cuộc họp báo tại Helsinki ngày 16-7, ông Putin phủ nhận mọi cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ nhưng thừa nhận bản thân ông muốn ông Trump chiến thắng “vì ông ấy nói sẽ bình thường hóa mối quan hệ Mỹ-Nga”.