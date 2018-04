Tin tặc tấn công mạng Iran, để lại ảnh quốc kỳ Mỹ

Thông tin này được Bộ Truyền thông và Công nghệ thông tin Iran tiết lộ vào cuối tuần qua, hãng tin Reuters ngày 8-4 cho biết. “Các cuộc tấn công mạng đã ảnh hưởng khoảng 200.000 bộ định tuyến trên toàn thế giới, với khoảng 3.500 là tại Iran” - cơ quan này tiết lộ với hãng thông tấn IRNA của Iran.





Lãnh đạo đơn vị an ninh mạng quốc gia của Iran (FATA) Ali Niknafs xác nhận không có dữ liệu quan trọng nào bị đánh cắp. Ảnh: FARS

Các cuộc xâm nhập nhắm vào những nhà cung cấp dịch vụ mạng và cắt khả năng truy cập Internet của người dùng. Theo ông Mohammad Javad Azari-Jahromi, Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ thông tin Iran, chưa rõ cá nhân hay tổ chức nào đứng sau vụ tấn công mạng. Trả lời truyền hình quốc gia, ông cho biết đợt tấn công mạng chủ yếu tác động đến châu Âu, Ấn Độ và Mỹ. “Khoảng 55.000 thiết bị đã bị ảnh hưởng tại Mỹ. Gần 14.000 thiết bị chịu ảnh hưởng tại Trung Quốc. Lượng thiết bị của Iran bị ảnh hưởng chiếm khoảng 2% toàn cầu” - ông Azari-Jahromi thông báo. Phó Giám đốc Tổ chức Công nghệ thông tin Iran Hadi Sajado cho biết vụ tấn công mạng bị vô hiệu hóa trong vài tiếng đồng hồ và không có dữ liệu nào bị đánh cắp.

Phía Iran cho rằng các tin tặc đã khai thác lỗ hổng từ nhà cung cấp mạng Cisco tại Mỹ. Công ty này trước đó đã phát cảnh báo về rủi ro an ninh nhưng nhiều công ty tại Iran chưa kịp cài đặt bản vá lỗi. Vào ngày 5-4 vừa qua, một bài viết của Nick Biasini, một nhà nghiên cứu rủi ro an ninh mạng tại Trung tâm Nghiên cứu và An ninh tình báo Talos của Cisco, đã cho biết: “Một số vụ tấn công tập trung nhắm vào các mục tiêu hạ tầng mạng quan trọng. Một lần nữa chúng tôi đề nghị các khách hàng đánh giá rủi ro và các biện pháp khắc phục”.